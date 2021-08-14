На борту были путинские военные: новые детали авиакатастрофы в Турции 14.08.2021, 18:07

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Российский пожарный самолет Бе-200 потерпел крушение при заходе на посадку.

В субботу, 14 августа, в Турции, где прошли разрушительные ливни, при заходе на посадку потерпел крушение российский пожарный самолет Бе-200. Стало известно, что на борту находились пятеро военнослужащих РФ и трое граждан Турции. Об этом со ссылкой на Министерство обороны РФ пишет «Апостроф».

По информации ведомства воздушное судно разбилось в районе населенного пункта Адана после выполнения задач по тушению пожаров. Также сообщается, что Минобороны Российской Федерации направило в Турцию комиссию для выяснения причин крушения Бе-200.

По данным турецких СМИ, выживших нет. Как сообщалось, на борту находилось 5 россиян, а также сотрудник Главного управления лесного хозяйства и работник Турецкой авиационной ассоциации.

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