В НАСА раскрыли подробности образования дыры в российском «Союзе МС-09» 15.08.2021, 8:36

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Намеки российских «анонимных экспертов» бессмысленны.

Утверждения о том, что дыру в корпусе российского космического корабля «Союз МС-09» просверлила американский астронавт Серина Ауньен-Чэнселлор, бессмысленны. Подробности инцидента с образованием отверстия в корпусе «Союз МС-09» раскрывает ArsTechnica, ссылаясь на источник в НАСА.

Издание отмечает, что американскому космическому агентству было известно местоположение своих астронавтов в тот момент, когда на Международной космической станции (МКС) начало падать давление. «Ни один из американских астронавтов на станции не находился рядом с российским сегментом, к которому был пристыкован корабль «Союз». Официальные лица США безрезультатно делились этими данными с россиянами», — говорится в публикации.

В августе в НАСА заявили, что Ауньен-Чэнселлор не имеет отношения к появлению отверстия в «Союз МС-09».

В том же месяце ТАСС, ссылаясь на собственный источник, сообщил, что отверстие в бытовом отсеке «Союз МС-09» было просверлено в условиях невесомости человеком, не знакомым с устройством данного космического корабля. Собеседник уточнил, что «американцы отказались пройти полиграф, в отличие от российских космонавтов».

В августе 2018 года стало известно об утечке воздуха на МКС, источником которой стало отверстие в «Союз МС-09», пристыковавшегося к станции в июне того же года. Визуальное исследование показало, что дыра появилась в результате преднамеренного воздействия сверла на обшивку корабля. Российским космонавтам удалось оперативно заделать отверстие, а в декабре — совершить выход в открытый космос для наружного обследования.

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