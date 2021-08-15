«Ситуация выходит из-под контроля»: Аксенов доложил Путину о новой катастрофе в оккупированном Крыму 8 15.08.2021, 10:57

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Российская оккупационная администрация начинает паниковать.

Глава оккупационной «администрации» Крыма Сергей Аксенов заявил Владимиру Путину, что ситуация с новыми подтоплениями в Керчи и Ленинском районе «выходит из-под контроля». Доклад, сделанный по видеосвязи, оккупант разместил на своей странице в социальной сети Facebook, сообщает sprotyv.info.

«За последние двое суток ситуация у нас тоже выходит из-под контроля: осадки в Керчи и Ленинском районе достигали в районе 66 мм, это за последние сутки. Было подтоплено 107 частных домовладений и 217 придомовых территорий. На сегодняшний день 9 человек размещены в пунктах временного размещения, из них четверо – дети», – заявил он.

На вопрос Путина, был ли Аксенов в Керчи, глава оккупационной «администрации» заявил, что свой первый доклад делал Путину по телефону, «стоя по пояс в воде на затопленной улице Жени Дудник».

Подтверждения информации, озвученной Аксеновым о ситуации в Ленинском районе Крыма, из независимых источников нет.

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