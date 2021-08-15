Atlantic Council: Лукашенко ведет переговоры с Москвой о своем будущем 13 15.08.2021, 11:03

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Кризисная ситуация для режима, похоже, вступает в самую острую фазу.

Лукашенко все чаще говорит об уходе в отставку, тем самым посылая сигналы Кремлю. Об этом в своей колонке пишет научный сотрудник Евразийского центра Atlantic Council Брайан Уитмор (перевод — nv.ua).

«Все более частое упоминание Лукашенко о собственном уходе говорит о том, что Россия постоянно оказывает на него давление, чтобы он осуществил конституционные изменения, которые уменьшили бы роль президента и расширили полномочия белорусского парламента. При этом Кремль обеспечивает расстановку сил, гарантирующую Москве контроль этих новых полномочий белорусского законодательного органа через прокремлевские партии и СМИ после ухода Лукашенко. Россия также быстро расширяет свое экономическое, политическое и военное присутствие в Беларуси. Все это похоже на попытку Москвы контролировать Беларусь с Лукашенко или без него», — полагает автор колонки.

В прошлом, когда РФ оказывала давление на Лукашенко, он отвечал на это заигрыванием с Западом. Но после фальсификации выборов в Беларуси в августе 2020 года, последовавшего за этим жестокого подавления инакомыслия и захвата рейса Ryanair 4978, Лукашенко стал международным изгоем, и прежнее балансирование больше невозможно, констатирует эксперт.

«Не имея больше к кому обратиться, Лукашенко, похоже, ведет переговоры с Москвой о своем политическом будущем. Он, по-видимому, посылает сигналы Кремлю, что принуждение его к уходу несет в себе риски… Спустя год после того, как в Беларуси впервые начались протесты против режима, этот кризис, похоже, вступает в свою самую опасную фазу».

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