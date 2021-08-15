«Упоминание Беларуси — основание заблокировать платеж»4
- 15.08.2021, 11:21
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Как Украина будет отказываться от белорусских нефтепродуктов.
После того как США, Великобритания и Канада ввели санкции против белорусского госсектора, компаний и физлиц, в экспертном сообществе появились мнения, что Украина может отказаться от белорусских нефтепродуктов. А это основной рынок сбыта продукции белорусских НПЗ.
"Еврорадио" узнало у украинских экспертов, настроен ли бизнес отказываться от сотрудничества с Беларусью и что может ускорить этот процесс.
В 2020 году 45,2% экспорта всех белорусских нефтепродуктов пришлось на Украину. При этом 86% выручки от продажи битума и 88% от нефтяных газов тоже пришло от наших южных соседей (в данных Белстата эти продукты не входят в позицию "Нефтепродукты").
"Упоминание Беларуси — основание заблокировать платеж"
Из-за санкций белорусские НПЗ могут лишиться основного рынка сбыта. Директор ООО "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн говорит, что уже есть проблемы с платежами в Беларусь.
— Украина будет покупать топливо в Беларуси, пока это будет возможно. Но участники рынка говорят, что все время усложняется ситуация с платежами. Европейские банки отказываются пропускать любые платежи. Буквально сегодня трейдер рассказал, что любое упоминание в платежных документах, в контрактах Беларуси — основание для того, чтобы заблокировать платеж. Не важно, в каком контексте.
Эксперт подчеркивает, что риск вторичных санкций может заставить украинский бизнес отказаться от закупок продукции белорусских НПЗ.
— Если все же будут проблемы, никто не захочет рисковать и оказаться под санкциями США.
Собеседник отмечает, что ситуация постоянно меняется.
— В один день трейдеры говорят, что вроде решили проблемы, на другой — что есть новые осложнения.
Замену искать нетрудно
В случае если проводить платежи окажется невозможно, украинскому рынку придется искать замену белорусским товарам.
— Самая большая доля Беларуси на рынке битума — около 50 процентов. Но за последний год создана инфраструктура по морским поставкам этого продукта. Ее мощности достаточно для того, чтобы заместить белорусский объем, — продолжает Сергей Куюн.
Выйдет это ненамного дороже, считает эксперт.
— Что цена по морю, что из Беларуси — примерно одинаковая. За исключением логистики. Получается, что в северной части Украины выгоднее покупать из Беларуси, а в южной части — морские поставки. Поэтому дороже будет на размер логистики, но это небольшие цифры.