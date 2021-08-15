Лауринас Кащюнас: Среди нелегальных мигрантов есть внедренные агенты 15.08.2021, 11:57

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Фото: Delfi

Они занимаются сохранением бизнес-схемы белорусских властей и организацией бунтов.

Сейчас литовские власти рассматривают около 200 заявлений о предоставлении статуса беженца для мигрантов, которые нелегально пересекли границу, но все они признаны экономическими мигрантами (то есть людьми, ищущими возможности для улучшения своего экономического положения. — ред.).

— Людей, которые не будут признаны беженцами, придется вернуть в страны их происхождения. Таков план, мы делаем все, чтобы это произошло, — сказал председатель комитета национальной безопасности и обороны Сейма Литвы Лауринас Кащюнас, передает delfi.lt.

По словам Кащюнаса, среди мигрантов можно заметить людей, которые могут быть внедрены, чтобы помочь не разрушить схемы бизнеса по транспортировке мигрантов, они отговаривают тех, кто хочет вернуться в страну происхождения. «Их легко идентифицировать, потому что обычно это те же [люди], которые организуют беспорядки в лагерях. На мой взгляд, лучший инструмент - изолировать их. И это делается», - сказал Лауринас Кащюнас.

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