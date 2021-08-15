Белорус получил приз кинофестиваля в Локарно 15.08.2021, 12:27

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Наш соотечественник представил свой дебютный фильм «Легионер».

Живущий в Италии уроженец Беларуси Глеб Попов получил награду 74-го кинофестиваля в Локарно как лучший начинающий режиссер в категории Cineasti del presente – «Кинематографисты современности». Об этом сообщается на сайте фестиваля.

Наш соотечественник представил на суд жюри свой первый полнометражный художественный фильм под названием «Легионер», повествующий об афроитальянце, который в составе отряда полиции должен выселить из здания 150 незаконно вселившихся туда семей, в том числе свою собственную.

Статуэтку леопарда Глебу Попову вручила на официальной церемонии награждения 14 августа член жюри категории Cineasti del presente – американская режиссер лаосского происхождения Мэтти До.

– Этот фильм, без сомнения, – пример уверенного мастерства от исключительно умелого режиссера. Напряжение не спадает от начала до конца. Искусное управление актерами вызывает чувство глубокого сопереживания их игре, – сказала Мэтти.

– Спасибо фестивалю, жюри, моей продюсерской компании. А также моей команде – она особенная команда. Мы сделали это! Спасибо моей семье, маме, бабушке. Спасибо стране, в которой я родился – Беларуси, и спасибо Италии, где я вырос, – сказал Глеб.

Всего за награды в категории Cineasti del presente боролись 15 лент талантливых начинающих режиссеров. В итоге было вручено 5 призов: кроме уже названного, «Золотой леопард» за лучший фильм, специальный приз жюри и призы лучшему актеру и актрисе.

Кинофестиваль проходил в швейцарском Локарно с 4 по 14 августа 2021 года. Согласно Wikipedia, он считается четвертым по важности европейским форумом после Каннского, Венецианского и Берлинского.

Как уже сообщалось, Глеб Попов родился в 1991 году в Беларуси, но с 2003 года живет в Италии – сначала в Лекко, затем в Риме. Окончил престижный Экспериментальный центр кинематографии. До нынешнего времени снимал только короткометражные фильмы.

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