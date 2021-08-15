Талибы договорились о передаче власти с президентом Афганистана 9 15.08.2021, 12:38

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Передача власти может произойти уже 15 августа.

Делегация радикального движения «Талибан» ведет в настоящее время переговоры в президентском дворце в Кабуле. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники (перевод — ТАСС). По поступающей из Кабула информации, передача власти может произойти уже 15 августа.

Кроме того, как информировала президентская канцелярия, президент Афганистана Ашраф Гани провел консультации со спецпредставителями США и НАТО.

Ранее исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил в эфире телеканала Tolo News, что «Кабул не подвергнется нападению, переход власти пройдет мирным путем». Он заверил жителей столицы, что правоохранительные органы обеспечат безопасность Кабула.

Со своей стороны талибы призвали банки и госучреждения работать в обычном режиме, а жителей - из соображений безопасности не покидать свои дома, пообещав, что никому не будут мстить и амнистируют всех, кто служит при нынешней кабульской администрации.

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