В Минске мужчина спрыгнул со строительного крана
- 15.08.2021, 14:02
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ЧП произошло на Игуменском тракте.
Вчера около 12:10 дня в МЧС поступило сообщение о том, что на строительной площадке по Игуменскому тракту в Минске нужна помощь мужчине. Он упал с башенного крана и застрял между механизмами, пишет Onliner.
— Работники МЧС деблокировали самовольно проникшего на стройплощадку гражданина, который с травмами различной степени тяжести был госпитализирован, — поясняют в ведомстве.
Личность мужчины устанавливается. Момент спасения наши читатели засняли на видео.
— К сожалению, я стала свидетелем происшествия, — рассказала Onliner читательница. — Это было в 11:50—12:00. Мужчина сначала очень сильно кричал, как от безысходности, и забирался наверх. Был обнаженный. Он поднялся на уровень 4—5 этажа и сам спрыгнул вниз. Те, кто был ближе, стали вызывать спасателей.