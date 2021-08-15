Лавровый венок завял 4 Владислав Гирман, «Деловая столица»

15.08.2021, 14:11

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Как Кремль снова пытается россиян Крымом «накормить».

В День украинского флага и накануне Дня независимости Украины, 23 августа, в Киеве состоится саммит "Крымской платформы".

Официально, платформа — это дипломатическая инициатива, запущенная с целью создания международного механизма для содействия деоккупации Крыма.

По сути же, ее главная миссия состоит в том, чтобы не допустить сейчас исключения из геополитической повестки дня вопроса оккупации Россией Автономной Республики Крым, дабы в будущем деоккупация Крыма вообще была возможна.

Понятное дело, что так просто полуостров Россия не вернет, ведь если его захват был главным достижением Владимира Путина в глазах избирателя, то его потеря — станет крупнейшим его поражением и едва ли не причиной краха всего режима (в том числе, и после отставки Путина).

Однако практическая польза у платформы все же есть — ее медийный компонент. И украинский дипломатический корпус неплохо справляется с его усилением.

Так, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге 13 августа сообщил, что в предстоящем саммите примут участие представители уже 40 государств.

Повышенный интерес к инициативе создаст неплохую картинку к 30-й годовщине независимости Украины.

Война смыслов

По понятным причинам оба мероприятия — саммит и празднование юбилея независимости — выступают серьезными триггерами для Кремля, который оспаривает как контроль Украины над Крымом, так и ее суверенитет в целом.

К тому же у "обнуленного" в 2020 году путинского режима на носу собственное государственное событие, имеющее для него огромное значение — выборы в Госдуму.

И Кремль к нему активно готовится, продуцируя соответствующие идеологемы, призванные обеспечить резкий рост уровня ура-патриотизма среди электората, который 19 сентября должен продлить мандат доверия действующему режиму.

Реальными же достижениями в экономике и социальной сфере российское правительство похвастать не может, несмотря на обещания, данные Путиным во время послания к Федеральному Собранию.

Сегодня кабмину Мишустина банально нечем подкупить избирателя. Имеется в виду нечто материальное, осязаемое — то, что избиратель сможет пощупать или приготовить на ужин.

Хуже того, коронакризис наложился на перманентный кризис в российской экономике, обусловленный потребительским к ней отношением со стороны руководства страны.

В результате наблюдается увеличение оттока капитала из страны, резкое снижение уровня доходов россиян на фоне ощутимого роста цен на различные товары, включая продовольствие.

Руководству РФ уже пришлось раньше обычного открыть госрезерв зерна, чтобы замедлить увеличение стоимости продуктов питания и не допустить дефицита хлебобулочных изделий накануне выборов.

Чего, впрочем, будет недостаточно, ведь, мягко говоря, непростые погодные условия — засуха и жара — ухудшили прогноз урожайности по всему миру. Что касается России, то, согласно ежемесячному отчету американского минсельхоза, урожай в РФ будет на 15% ниже, чем прогнозировалось ранее.

Потому-то Путин дал поручение правительству найти дешевую сельскохозяйственную продукцию за рубежом. Вариантов у Москвы не так уж много, потому скорее всего гонцы из Кремля будут обивать пороги в Пекине, соглашаясь на невыгодные для себя бартеры.

"Крымнаш 2.0"

Чтобы заставить граждан РФ забыть о своих низменных потребностях, Кремль пытается сейчас накормить их "духовной пищей".

Отсюда, к слову, и пессимистичный прогноз министра обороны Сергея Шойгу о том, что Россию ожидает судьба Югославии — распад, если страна не объединится и не даст отпор тем, кто, мол, раскалывает государство.

Шойгу акцентирует внимание на внутренней угрозе привычному россиянам укладу жизни, что прямо связано с угрозой внешней. И пусть лидер избирательного списка "Единой России" и не называет конкретных виновников, но понятно, что имеет в виду США, Европу и "взбунтовавшиеся" страны: Украину, Грузию, Польшу, Литву, Латвию, Эстонию.

Врага, которого россияне должны еще больше возненавидеть перед выборами, персонализировал уже третий номер в списке ЕР — министр иностранных дел Сергей Лавров — во время незаконного визита в оккупированный Крым для участия в кремлевском пропагандистском культурном мероприятии "Таврида", которое проводится оккупантами в Судаке с 2014 г.

Визит, как это принято в дипломатически-пропагандистской среде РФ, сопровождался насыщением информпространства дремучими ксенофобскими и шовинистическими штампами, приправленными примитивным юмором, который должен был расслабить и привлечь молодую публику.

В духе концепта "один народ" Лавров, к примеру, рассказал присутствующим о том, что любимым его блюдом является борщ. Это блюдо, заметим, вот уже восьмой год является любимым едва ли не для всех россиян.

Также глава МИД РФ натужно пытался пошутить о стереотипах. В частности о том, что на Западе символом России видят медведя. Лавров на это предложил юным россиянам гордиться этим символом и формировать позитивное к нему отношение. Хотя бы по тому, что медведь — лучше индейца. Ведь, по его словам, в России медведи живут лучше, чем коренные американцы в резервациях США, ведь медведи могут "гулять по всей стране".

Да, серьезно, застрявший в прошлом веке, в его первой половине и даже раньше, глава российской дипломатии считает, что коренной американец является одним из символов Соединенных Штатов. Пора бы уже выбросить кассеты Betamax.

Но если по существу, то Москве кровь из носу нужно было со своей стороны напомнить о захвате Крыма, о том, что он ей подконтролен и это не обсуждается. Поездкой в Судак Лавров пытался погасить информационную волну, вызванную саммитом "Крымской платформы".

Что до "Крымской платформы", то Лавров просто повторил набор догм об украинских фашистах, от которых Россия спасла Крым, а саммит Платформы он назвал "шабашем", на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".

По всей видимости, весь креатив МИД России и закончился.

И все же в Кремле рассчитывают, что смогут еще раз "скормить" электорату захват украинского полуострова. Правда далеко не факт, что актуализация "Крымнаша" будет эффективной предвыборной технологией, направленной на сплочение российских ура-патриотов. В этом плане куда приличнее Лаврова выглядел министр обороны в образе пророка.

Владислав Гирман, «Деловая столица»

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