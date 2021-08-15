Гитанас Науседа: Мы показали белорусскому режиму, что демократии сильные 4 15.08.2021, 14:49

5,282

Организаторы гибридной атаки на ЕС получили важный сигнал.

Президент Литвы Гитанас Науседа дал интервью Financial Times (перевод — euroradio.fm). Он говорил в том числе и о ситуации в Беларуси.

"Вероятно, самый важный сигнал, который мы могли послать белорусскому режиму, — это то, что демократии не слабые. Демократии сильные, демократии единые, демократии уважают верховенство закона. Им [белорусским властям. — ред.] не следует рассчитывать на нашу слабость. Мы будем решительными", — сказал Науседа.

В ответ на санкции ЕС белорусские пограничники стали менее тщательно охранять границы Беларуси с Польшей, Латвией и Литвой. Поток мигрантов с востока через эти границы быстро увеличился.

В последнее время было проведено несколько журналистских расследований о том, что белорусские власти принимают непосредственное участие в организации "экспорта беженцев" в Евросоюз. Reuters, когда пишет о мигрантах в Литве, упоминает две минские компании: "УмноТуры" и "Центркурорт", а также "Белавиа". А согласно документам, полученным центром "Досье" и Der Spiegel, "Центркурорт", принадлежащий Управлению делами президента, занимается оформлением виз, перелетами и размещением иракцев в Беларуси.

Например, белорусские визы 200 иракцам были выданы через "Центркурорт" — они якобы приехали в охотничий тур. В аэропорту Минска их встречали автобусы, заказанные "Центркурортом". Они развозили иракцев в заранее забронированные отели.

Подлинность документов Der Spiegel подтвердил бывший сотрудник "Центркурорта". Он ушел из компании, когда понял, что помогает массовому ввозу мигрантов в Беларусь.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».