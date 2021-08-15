Илон Маск рассказал, когда Starship будет готов к полету 1 15.08.2021, 20:48

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Фото: Gettyimages.com

Основатель компании SpaceX ждет нормативное разрешение.

Основатель компании SpaceX Илон Маск сообщил, что космический корабль Starship в ближайшие недели должен быть готов к полету.

"Первый орбитальный комплекс Starship должен быть готов к полету в ближайшие недели, ждем только нормативного разрешения", - написал Маск в Twitter.

На вопрос пользователей, имеет ли он в виду обычные недели или измеряет их по-своему, Маск подчеркнул, что ведет речь о реальном времени.

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