Интернет Илона Маска появится в Грузии 16.08.2021, 11:14

Илон Маск

Грузия станет одной из первых стран, где SpaceX будет давать пилотный доступ к спутниковому интернету.

Спутниковый интернет Starlink появится на территории Грузии. Об этом в своем Facebook сообщило Грузинское агентство по инновациям и технологиям (GITA).

Грузинская делегация посетила США, где провела переговоры с представителями SpaceX Илона Маска. Как рассказали в агентстве, американская компания выразила интерес в развитии спутникового интернета на территории Грузии. «Грузия окажется одной из первых стран, где SpaceX будет давать пилотный доступ к спутниковому интернету», — отмечается в сообщении. Таким образом, есть вероятность, что Грузия окажется первой из стран бывшего СССР, где будет функционировать Starlink.

По итогам встречи стороны договорились начать официальный процесс получения лицензии на работу Starlink в регионе. «Обсуждалось также более активное участие Грузии и жителей государства в будущих проектах SpaceX», — говорится в отчете.

В настоящий момент Starlink работает на территории США и ряда европейских стран в тестовом режиме. Стоимость месячной подписки на сервис составляет 99 долларов, терминала для приема сигнала — 500 долларов.

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