Саакашвили: Афганистан – это урок для всех народов 1 Михаил Саакашвили

16.08.2021, 11:45

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Михаил Саакашвили

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Что будет после победы талибов?

Еще десять лет тому назад я говорил, что как только американцы уйдут из Афганистана, падение афганского правительства и полная победа талибов займет максимум несколько месяцев. Мои американские друзья уверяли меня, что нет – они очень хорошо укрепляют афганскую армию, дают им много снаряжения и оборудования. Я же в свою очередь отвечал, что это не поможет, потому что у них нет духа сопротивления, и ни одна техника при таком не поможет.

К сожалению, я оказался прав, потому что много раз бывал в Афганистане и своими глазами видел, насколько местное население не обладает волей к сражению и держится только на американских штыках.

Что будет после победы талибов? Конечно, они не остановятся. Следующей их целью станет Средняя Азия, а там не только готовые режимы для падения в почти всех среднеазиатских странах, но и предвидится очень горячий для России период большого наступления ислама с юга.

Афганистан – это урок для всех народов, для всех нас: американцы могут помочь, только если ты показываешь волю к борьбе. В 2008 году, если бы грузинская армия героически не сопротивлялась, американцы бы точно не послали свои силы. И это касается осенних планов России насчет Украины. Мы должны быть готовыми защищаться, и когда мы будем готовы сдерживать врага хоть какой-то период, только после этого можно рассчитывать на американскую помощь.

Мир меняется очень быстро, и всем нужно быть к этому готовыми.

Михаил Саакашвили, telegram

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