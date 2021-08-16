В Европе зафиксировали рекордную температуру воздуха 1 16.08.2021, 12:11

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Температуру 48,8 ºC зафиксировали на юге Италии.

11 августа недалеко от города Сиракузы на острове Сицилия метеорологи зафиксировали рекордную для Европы температуру в 48,8 ºC.

Предыдущий европейский рекорд, подтвержденный Всемирной метеорологической организацией, датируется 10 июля 1977 года, — температура в Афинах поднялась до 48 ºC, передает РБК.

Данные о температуре 48,8 ºC были подтверждены метеорологической службой Италии, однако соответствующая запись должна быть проверена Всемирной метеорологической организацией.

Метеорологи объясняют повышение температуры в Италии мощным антициклоном «Люцифер», который пришел в страну с Северной Африки.

Рекордные температуры происходят на фоне лесных пожаров, охвативших остров. В связи с этим местные власти обратились к жителям с просьбой не выходить на улицу.

Сообщается, что облако аномального тепла из Сахары накрыло весь юг Европы. Ожидается, что «Люцифер» отправится на север Италии и вызовет повышение температуры в других городах, включая столицу страны Рим.

Настоящим феноменом лета 2021 года стала аномальная жара во всех уголках мира, которая бьет как национальные, так и региональные рекорды. Например, столбик термометра поднялся выше нормального для сезона значения в Испании, — сообщается, что 14 августа на юге страны была зарегистрирована температура 47,2 ºC. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США и вовсе объявил июль 2021 года самым жарким месяцем на Земле за всю историю наблюдения.

Подобные природные аномалии являются результатом климатических изменений, которые вызваны, в первую очередь, выбросами парниковых газов в результате деятельности человека. В недавнем Докладе Межправительственной группы экспертов по климату ООН отмечается, что глобальное потепление происходит с беспрецедентной скоростью и влечет за собой климатические катастрофы, например, рекордно высокие температуры воздуха, а затем более суровые холода.

Кроме того, одним из последствий аномальной жары являются пожары, которые в настоящее время охватили многие страны, — «горят» Турция, юг Европы, а также некоторые регионы России.

Эксперты утверждают, что для предотвращения глобальной климатической катастрофы необходимы незамедлительные меры по сокращению выбросов СО2 в атмосферу.

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