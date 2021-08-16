Китай потребовал права бесплатно ловить рыбу в российских морях 7 16.08.2021, 14:44

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Китайцы отказались покупать квоту «за деньги».

Китай добивается права на вылов минтая в российских водах и хочет получить гигантскую квоту даром, сообщает РБК со ссылкой на источник в рыбной отрасли и человека, близкого к Росрыболовству.

По их словам, китайские представители обозначили свою позицию на переговорах двусторонней комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства в прошлом году.

В качестве метода давления Пекин использует отказ от закупок российской рыбы. В прошлом году ссылаясь на коронавирусные меры китайские власти закрыли для поставок из РФ основные порты, включая Далянь и Циндао.

В результате поставки российской рыбы на некогда крупнейший рынок сбыта рухнули: за январь-апрель они составили 78,6 тысячи тонн, что на 83% меньше, чем годом ранее.

И хотя рыболовам удалось переориентировать часть экспорта в Южную Корею и найти новые рынки сбыта в Африке, ситуация с поставками в Китай ударила по объемам добычи рыбы: собственных мощностей по переработке в России недостаточно, и улов снижается. По итогам года падение может составить 10%, оценивает президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

Действия властей КНР носят признаки «торговой войны», говорит президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. И его мнение подтверждает источник РБК в Росрыболовстве.

Причем степень жесткости переговорной позиции китайцев оказалась беспрецедентной.

Для урегулирования вопроса с экспортом рыбы Китаю предложили купить квоту на вылов минтая в российских водах, аналогичную той, что уже получила Южная Корея. Ее рыбаки могут ежегодно вылавливать 28,5 тысячи тонн. Плата за это составляет 375 долларов за тонну.

Но китайцы отказались покупать квоту «за деньги» и потребовали увеличить ее размер в 5 раз, утверждает источник РБК. «Вместо 20 тысяч тонн за деньги 100 тысяч тонн даром», - описывает ситуацию он.

С учетом того, что тема сотрудничества России и Китая в рыбной отрасли чувствительная в двусторонних отношениях, переговоры в связи с закрытием китайских портов для российской рыбы «не только ведутся, но и находятся на особом контроле внешнеполитических ведомств», считает руководитель Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев.

Интересы сторон ясны, но позиция Китая как основного покупателя российской рыбы дает ему козырь в переговорах, указывает Санакоев. По его словам, «это игра, в которой наши козыри - это квоты, а у Китая - доступ на его рынок».

По мнению эксперта, в переговорном процессе с Китаем необходимо набраться терпения: особенность менталитета китайцев такова, что они «не смотрят на рыночные цены, а идут путем проб в переговорах, ждут уступок», и в процессе такой «торговли и уступок» с двух сторон устанавливается справедливая, по их мнению, цена.

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