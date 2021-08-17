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Санкции действуют: в Беларуси перестали публиковать таможенную статистику внешней торговли

  • 17.08.2021, 8:29
  • 1,580
Санкции действуют: в Беларуси перестали публиковать таможенную статистику внешней торговли

Решение принял Государственный таможенный комитет.

С 13 августа единый портал электронных услуг приостановил предоставление данных таможенной статистики внешней торговли, сообщает belmarket.by.

Соответствующее решение принял Государственный таможенный комитет. Официальные причины этого решения не указаны.

Напомним, месяц назад Белстат перестал публиковать данные о внешней торговле нефтью, нефтепродуктами, калийными удобрениями и продукцией машиностроения. Эти отрасли попали под санкции Евросоюза и США.

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