Что в Афганистане делал СССР и откуда взялся «Талибан»4
- 17.08.2021, 9:44
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Ответы на главные вопросы об истории 40-летней гражданской войны.
В Афганистане уже второй раз за 30 лет к власти после вывода иностранных войск приходят исламисты. Ранее похожее происходило после ухода советской армии в 1989 году. Правда, тогда боевикам на взятие страны под контроль понадобилось три года. Сейчас столица оказалась во власти «Талибана» уже через пару недель после вывода основных сил США и НАТО.
Из-за этого в медиа часто звучит мнение, что Советский Союз подготовил свой уход лучше. Этот материал — краткий экскурс в историю продолжающейся уже больше 40 лет гражданской войны, чтобы разобраться, насколько эти ситуации похожи (почти ни на сколько), какой была роль СССР в продолжающемся до сих пор конфликте и в чем вообще суть афганской проблемы, пишет zerkalo.io.
Зачем СССР вводил войска в Афганистан?
Начнем издалека. До начала гражданской войны в 1978 году Афганистан представлял собой классическое постколониальное государство, где перевороты и революции были обычным и очень частым явлением.
В 1919 году эмират Афганистан провозгласил независимость от Великобритании. Первым королем стал Мухаммед Надир-шах, после смерти которого страной правил его сын — Мухаммед Захир-шах. Этот период часто характеризуют как «золотой век» страны: политическая система оставалась стабильной, Захир-шах постепенно модернизировал государство (например, основал первый современный университет, пригласил в страну иностранных советников, расширял права женщин), лавируя между интересами Москвы и Вашингтона. При нем же активизировалось сотрудничество с СССР — так, афганские военные обучались в Советском Союзе, а на вооружении афганских солдат стояло советское оружие.
Однако в 1973 году Захир-шаха во время его отдыха в Италии сверг двоюродный брат и бывший премьер-министр страны Мухаммед Дауд. Тот упразднил монархию и объявил Афганистан республикой, а себя — первым президентом. На деле режим Дауда имел мало общего с демократией — оппозиционные партии были запрещены, а противников новой власти запугивали или убивали.
Неудивительно, что вскоре недовольные такой политикой коммунисты при поддержке военных (многие из которых, напомним, проходили обучение в СССР) организовали переворот. В апреле 1978 года Дауда застрелили во время штурма его резиденции, а власть в Афганистане перешла к Народно-демократической партии Афганистана (НДПА). Страну возглавил Нур Мохаммад Тараки, его заместителем назначили Бабрака Кармаля, а председателем Революционного совета (по сути, премьер-министром) — Хафизуллу Амина. В стране начали строить социализм.
Важно отметить, что Советский Союз вряд ли имел отношение к перевороту 1978 года. По многим свидетельствам того времени, афганские коммунисты старались держать план по свержению Дауда в тайне от СССР, так как отношения между президентом и руководством Советского Союза были неплохими. Сам же факт переворота для советской миссии в Кабуле стал неожиданностью.
Но именно коммунистический переворот стал триггером для начала в стране полномасштабной гражданской войны, продолжающейся по сей день. Новое руководство пыталось строить в Афганистане социалистическое общество по примеру СССР, однако большая часть населения была настроена к реформам негативно. Афганцы плохо восприняли массовую национализацию сельскохозяйственных земель, списание долгов и насаждение грамотности. Ключевым же вопросом стала религия — афганские коммунисты стремились снизить роль ислама. Это привело к появлению повстанческого движения, объединенного исламской идеологией. Сами повстанцы называли себя моджахедами (в переводе с арабского — «борцы за веру», «участники джихада»), афганские же власти называли их душманами (в переводе с пуштунского — «враги»).
Тем временем в НДПА также началась внутренняя борьба за власть. Хафизулла Амин в сентябре 1979 года сместил Тараки, а затем отдал приказ о его убийстве (офицеры задушили Тараки подушками). Но и возглавивший Афганистан Амин не казался СССР надежным союзником. Он все больше наращивал масштабы репрессий внутри НДПА и среди граждан, что приводило к массовой эмиграции афганцев в Пакистан, мятежам, разложению армии и угрожало поражением коммунистов в гражданской войне. В то же время в КГБ поступала информация о возможном сотрудничестве Амина с ЦРУ.
На заседании Политбюро ЦК КПСС 12 декабря 1979 года было решено устранить Амина и ввести в Афганистан советские войска. Таким образом СССР преследовал две главные цели:
заменить ненадежного Хафизуллу Амина на более контролируемую персону;
предотвратить падение коммунистического режима в Афганистане, шатающегося под натиском повстанцев-исламистов.
При этом решение СССР нельзя назвать импульсивным — на многочисленные просьбы местных коммунистов о вводе войск советское правительство ранее всегда отвечало отказом, опасаясь ввязываться в предсказуемо затяжную войну и усугублять натянутые отношения с Западом. Однако масштабы проблем НДПА и риски, связанные с возможным приходом к власти у границ СССР радикальных исламистов, а также ряд других факторов заставили Советский Союз изменить решение.
Как проходила и чем закончилась Афганская война?
25 декабря 1979 года после очередной просьбы НДПА о вмешательстве советские войска начали пересекать границу и десантироваться на территории Афганистана, а затем брать под контроль военные и гражданские объекты. 27 декабря в Кабуле советский спецназ провел штурм дворца Амина. Во время 40-минутной операции правитель был убит. Вместо него лидером коммунистического Афганистана стал привезенный из СССР Бабрак Кармаль, который ранее бежал из страны, опасаясь репрессий.
Первый этап войны можно назвать успешным для СССР: части советской армии быстро взяли под контроль крупные города и важные объекты инфраструктуры на территории страны, а Кармаль начал проводить умеренную политику, целью которой было прекращение гражданской войны. Амнистии подверглись около 15 тысяч задержанных повстанцев, в стране перестали притеснять ислам, началась аграрная реформа, которая должна была учесть интересы религиозных активистов и сложившейся веками местной знати.
Однако это не привело к завершению конфликта. Повстанцам продолжали оказывать помощь страны-соседи Афганистана: в первую очередь исламские Иран и Пакистан. Именно в Пакистане от советских операций укрывались моджахеды, там же размещались их тренировочные лагеря и оттуда же они снабжались оружием. Выдавленные из крупных городов боевики переходили к тактике партизанской войны, избегая открытых столкновений с регулярными частями армии. При этом частые диверсионные операции против советских военных приводили к постоянным людским потерям и ухудшали отношение к войне в самом СССР.
Чуть позже помогать моджахедам стали и американцы. После прихода к власти в США Рональда Рейгана ЦРУ разработало операцию «Циклон», чтобы обеспечить повстанцев оружием, подготовить их к боевым действиям, а также привлечь добровольцев из других стран. Среди прочего боевикам поставляли переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингер», которые нанесли большой урон советской авиации: повстанцы попросту сбивали дорогостоящие советские вертолеты. Meduza сообщала, что в общей сложности США потратили на прямую поддержку военного противодействия СССР около 3 миллиардов долларов. Примерно во столько же оцениваются и затраты монархий Аравийского полуострова на те же цели. Помощь моджахедам оказывали не только они, но и, например, Китай, который с конца шестидесятых годов был в очень плохих отношениях с СССР. Отметим, что помощь США моджахедам позже обернулась против них самих, ведь именно из числа афганских повстанцев появились самые радикальные исламские фундаменталисты, начавшие террор против Штатов — в том числе «Аль-Каида» под началом Усамы бен Ладена.
Усилия Советского союза по мирному урегулированию конфликта также ни к чему не привели из-за принципиальности советского руководства: долгое время СССР был согласен только на фактическую капитуляцию боевиков лишь с частичными гарантиями безопасности для них.
В итоге после прихода к власти в СССР Михаила Горбачева в приоритете оказалось окончание войны в Афганистане. Новое советское руководство полагало, что это позволит улучшить отношения с Западом, уменьшит давление на экономику страны, а также с одобрением будет воспринято советскими гражданами.
Еще в 1986 году НДПА «по состоянию здоровья» освободила от занимаемой должности Бабрака Кармаля, его место занял Мухаммед Наджибулла. А в 1988 году начался вывод советского контингента из Афганистана, завершившийся в феврале 1989.
Кто пришел к власти после вывода советских войск?
Перед уходом из Афганистана советские войска провели несколько крупных операций против моджахедов, что позволило оставить неплохое «наследство» для Наджибуллы. В конце 1988 года под контролем афганского правительства находились 26 из 28 провинций.
В первое время после вывода советского контингента армия Наджибуллы успешно отражала атаки моджахедов, в том числе штурмы крупных городов: Джелалабада, Хоста и столицы Кабула. Однако растущее число боевиков и усиление международной изоляции афганского режима создавало проблемы. Одновременно возникали и мятежи внутри правящей элиты. Так, в 1990 году восстала армия под руководством министра обороны Таная, что привело к прямым столкновениям путчистов и войск, оставшихся верными правительству. Кроме того, в 1991 прекратилась материальная поддержка от СССР — страна-союзник афганского правительства просто перестала существовать.
В итоге в первой половине 1991 года Наджибулла контролировал уже всего около 10% территории Афганистана. Моджахеды брали под контроль крупные города один за другим, а в апреле 1992 года без боя вошли в Кабул. Наджибулла укрылся в здании миссии ООН в Кабуле, где пребывал до своего убийства талибами в 1996 году. Моджахеды объявили о падении республики и появлении Исламского Государства Афганистан.
Однако взятие Кабула не привело к завершению гражданской войны. Напротив — стычки начались уже между различными группировками моджахедов и других исламистских формирований. Одним из них стал «Талибан» — радикальное исламистское движение, целью которого провозглашалось построение государства на основе строгих законов шариата. Именно «Талибан» и стал в итоге победителем в схватке исламистских группировок Афганистана. В 1995 под их властью была треть Афганистана, а в 1996 талибы без боя взяли Кабул и основали государство Исламский Эмират Афганистан, которое смогло взять под контроль большую часть страны.
Как появился «Талибан» и кто за ним стоит?
Талибы не были частью движения моджахедов. Эта группировка, название которой переводится как «ученики» или «студенты», возникла через несколько лет после вывода советских войск в ответ на неспособность моджахедов остановить войну. «Талибан» объяснял эти проблемы недостаточной приверженностью старшего поколения исламу и стал первой исламистской группировкой нового поколения, практикующей террористические методы.
Важно отметить, что Афганистан — многонациональная страна. В ней живут таджики, узбеки, хазарейцы, туркмены, крупнейшая же этническая группа — пуштуны, которые составляют примерно 40% населения (точных данных по этническом составу населения Афганистана нет, так как последняя перепись проводилась в 1979 году), их примерно 13 миллионов. При этом в соседнем Пакистане пуштунов еще больше — 28 миллионов.
Именно афганские пуштуны, бежавшие от войн и репрессий в 1970-е и 1980-е в Пакистан, и стали основой для движения талибов. Как сообщала российская «Новая газета», в те годы в Пакистан мигрировали от 3 до 4 миллионов человек. В лагерях беженцев находилось много детей, обучать которых теоретически должно было пакистанское государство. Но оно передало дело в руки мулл и устадов (учителей), в большинстве своем членов организации «Ассоциация по прогрессу ислама» и других фундаменталистских организаций.
В итоге многие эксперты и журналисты считают «Талибан» своеобразной «гибридной армией» Пакистана, для которой он проводит обучение, предоставляет деньги и оружие.
Пленные талибы не скрывают факта поддержки со стороны Пакистана, а особенно со стороны пакистанских спецслужб. «Если вы спросите пленного талиба, где он получил военное образование, он ответит, что в Пакистане. Если спросите, откуда он получает деньги и оружие, он снова скажет, что от Пакистана», — утверждал недавно представитель Минобороны Афганистана. Также сообщалось, что «Талибан» спокойно действует на пакистанской территории, пользуясь поддержкой местных властей: набирает там бойцов и лечит раненых в пакистанских госпиталях, укрывается от атак противников. Сам Пакистан связи с талибами отрицает.
Каким был режим талибов?
В созданном в 1996 году Исламском Эмирате Афганистан талибы установили строжайшие законы шариата. Женщинам и девочкам было запрещено посещать школы, работать вне дома и находиться на улице без сопровождения мужчины, смеяться и громко разговаривать, носить любую одежду, кроме бурки или паранджи. Был введен полный запрет на сигареты, алкоголь и наркотики, мужчины должны были иметь бороду определенной длины. Лидеры движения запрещали своим бойцам фотографироваться и смотреть телевизор, слушать музыку.
Согласно законам «Талибана», убийц публично казнят родственники жертв. За измену забивают камнями, а конечности воров ампутируют. Мелкие преступления наказываются публичным избиением. За нарушение законов шариата талибы особенно жестоко наказывали женщин. Так, в 1996 году девушке отрезали большой палец за лак на ногтях. Одной из самых известных историй жестокости талибов стала казнь женщины по имени Зармина, матери семерых детей. В 1999 году ее казнили посреди футбольного стадиона в Кабуле на глазах у 30 тысяч человек, обвинив в убийстве мужа в ответ на насилие и побои.
Именно талибы убили бывшего главу Афганистана Мохаммада Наджибуллу, ворвавшись в здание миссии ООН в Кабуле. Его подвергли пыткам. Привязав тело убитого к джипу, талибы тащили его два километра до перекрестка, находящегося возле президентского дворца, а затем повесили изуродованное и окровавленное тело Наджибуллы и его брата у ворот.
В 2001 году талибы расстреляли из зенитных орудий и артиллерии древние статуи Будды в Бамианской долине, заявив, что «бог един, а эти статуи поставлены для поклонения, что ошибочно — они должны быть разрушены, чтобы не быть объектом культа ни сейчас, ни в будущем». Аналогичная судьба постигла многие другие неисламские памятники культуры в Афганистане.
Несмотря на запрет на употребление наркотиков, именно при «Талибане» их производство в Афганистане достигло пика. Рекордный урожай опиатов — 4600 тонн — был собран в 1999 году, во время талибского правления.
Кроме этого, режим талибов обвиняли в укрытии террористов и создании лагерей для подготовки бойцов радикальных исламистских организаций. По данным ЦРУ, через тренировочные лагеря «Аль-Каиды» в Афганистане за 1989−2001 годах прошло от 25 до 100 тысяч рекрутов. Именно сотрудничество с международными террористами и привело режим талибов к краху в 2001 году.
Зачем в Афганистан пришли США и почему теперь ушли?
После терактов 11 сентября 2001 года США потребовали от талибов выдать скрывающегося в Афганистане Усаму бен Ладена и все руководство «Аль-Каиды». Те ответили отказом. Это послужило поводом для вторжения США в Афганистан и проведении операции «Несокрушимая свобода», которая перетекла в самую долгую войну в истории США.
Целями Соединенных Штатов были названы:
свержение режима талибов и освобождение территории Афганистана от их влияния;
пленение и суд над участниками «Аль-Каиды».
Операция началась в октябре 2001 года, к ней присоединились полевые командиры Северного альянса — организации, отделившейся от моджахедов. В течение нескольких дней была уничтожена военная инфраструктура «Талибана», авиация и системы ПВО талибов. К концу ноября под контролем движения остался только Кандагар. 7 декабря и этот город был взят. Уцелевшие талибы скрылись в горах и соседнем Пакистане.
После падения режима талибов была провозглашена Исламская Республика Афганистан. В страну был введен контингент НАТО. Переходную администрацию страны возглавил Хамид Карзай. В 2004 году была принята новая Конституция и проведены президентские выборы, на которых победил Карзай, в 2009 году он переизбрался на пост президента. В 2014 году президентом стал Ашраф Гани, который 15 августа 2021 года покинул страну из-за возвращения талибов в Кабул. Все это время талибы продолжали вылазки и партизанские операции на территории Афганистана, совершали теракты в крупных городах.
В 2011 году начался постепенный вывод войск НАТО из Афганистана. В июле 2013 года обеспечение безопасности в стране было передано местным силовым структурам, с этого момента контингент коалиции играл вспомогательную роль. Однако американский контингент несколько раз увеличивался — в основном, после громких терактов или атак талибов.
В начале июля 2021 года президент Джо Байден объявил, что войска коалиции окончательно покинут Афганистан до конца августа. Он объяснил это решение достижением целей, которые стояли перед США в начале войны: уничтожение «Аль-Каиды» и предотвращение новых терактов, а также уничтожение Усамы бен Ладена.
«Мы достигли этих целей, поэтому мы уходим. Мы не приходили в Афганистан, чтобы заниматься государственным строительством. Право и обязанность афганского народа — самим выбирать свое будущее и способ управления страной», — сказал Байден и заявил, что не считает неизбежным приход движения «Талибан» к власти в Афганистане. Он пояснил, что в распоряжении Кабула — армия в 300 тысяч человек, а противостоят им, по его данным, около 75 тысяч талибов. По мнению президента США, афганская армия «лучше вооружена, лучше подготовлена, лучше способна вести боевые действия».
Однако уже 15 августа талибы заявили о взятии под контроль Кабула и всей территории страны.