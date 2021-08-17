Что в Афганистане делал СССР и откуда взялся «Талибан» 4 17.08.2021, 9:44

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Фото: Reuters

Ответы на главные вопросы об истории 40-летней гражданской войны.

В Афганистане уже второй раз за 30 лет к власти после вывода иностранных войск приходят исламисты. Ранее похожее происходило после ухода советской армии в 1989 году. Правда, тогда боевикам на взятие страны под контроль понадобилось три года. Сейчас столица оказалась во власти «Талибана» уже через пару недель после вывода основных сил США и НАТО.

Из-за этого в медиа часто звучит мнение, что Советский Союз подготовил свой уход лучше. Этот материал — краткий экскурс в историю продолжающейся уже больше 40 лет гражданской войны, чтобы разобраться, насколько эти ситуации похожи (почти ни на сколько), какой была роль СССР в продолжающемся до сих пор конфликте и в чем вообще суть афганской проблемы, пишет zerkalo.io.

Фото: Reuters

Зачем СССР вводил войска в Афганистан?

Начнем издалека. До начала гражданской войны в 1978 году Афганистан представлял собой классическое постколониальное государство, где перевороты и революции были обычным и очень частым явлением.

В 1919 году эмират Афганистан провозгласил независимость от Великобритании. Первым королем стал Мухаммед Надир-шах, после смерти которого страной правил его сын — Мухаммед Захир-шах. Этот период часто характеризуют как «золотой век» страны: политическая система оставалась стабильной, Захир-шах постепенно модернизировал государство (например, основал первый современный университет, пригласил в страну иностранных советников, расширял права женщин), лавируя между интересами Москвы и Вашингтона. При нем же активизировалось сотрудничество с СССР — так, афганские военные обучались в Советском Союзе, а на вооружении афганских солдат стояло советское оружие.

Кабул до начала гражданской войны.

Фото: Pinterest

Однако в 1973 году Захир-шаха во время его отдыха в Италии сверг двоюродный брат и бывший премьер-министр страны Мухаммед Дауд. Тот упразднил монархию и объявил Афганистан республикой, а себя — первым президентом. На деле режим Дауда имел мало общего с демократией — оппозиционные партии были запрещены, а противников новой власти запугивали или убивали.

Неудивительно, что вскоре недовольные такой политикой коммунисты при поддержке военных (многие из которых, напомним, проходили обучение в СССР) организовали переворот. В апреле 1978 года Дауда застрелили во время штурма его резиденции, а власть в Афганистане перешла к Народно-демократической партии Афганистана (НДПА). Страну возглавил Нур Мохаммад Тараки, его заместителем назначили Бабрака Кармаля, а председателем Революционного совета (по сути, премьер-министром) — Хафизуллу Амина. В стране начали строить социализм.

Важно отметить, что Советский Союз вряд ли имел отношение к перевороту 1978 года. По многим свидетельствам того времени, афганские коммунисты старались держать план по свержению Дауда в тайне от СССР, так как отношения между президентом и руководством Советского Союза были неплохими. Сам же факт переворота для советской миссии в Кабуле стал неожиданностью.

Но именно коммунистический переворот стал триггером для начала в стране полномасштабной гражданской войны, продолжающейся по сей день. Новое руководство пыталось строить в Афганистане социалистическое общество по примеру СССР, однако большая часть населения была настроена к реформам негативно. Афганцы плохо восприняли массовую национализацию сельскохозяйственных земель, списание долгов и насаждение грамотности. Ключевым же вопросом стала религия — афганские коммунисты стремились снизить роль ислама. Это привело к появлению повстанческого движения, объединенного исламской идеологией. Сами повстанцы называли себя моджахедами (в переводе с арабского — «борцы за веру», «участники джихада»), афганские же власти называли их душманами (в переводе с пуштунского — «враги»).

Тем временем в НДПА также началась внутренняя борьба за власть. Хафизулла Амин в сентябре 1979 года сместил Тараки, а затем отдал приказ о его убийстве (офицеры задушили Тараки подушками). Но и возглавивший Афганистан Амин не казался СССР надежным союзником. Он все больше наращивал масштабы репрессий внутри НДПА и среди граждан, что приводило к массовой эмиграции афганцев в Пакистан, мятежам, разложению армии и угрожало поражением коммунистов в гражданской войне. В то же время в КГБ поступала информация о возможном сотрудничестве Амина с ЦРУ.

На заседании Политбюро ЦК КПСС 12 декабря 1979 года было решено устранить Амина и ввести в Афганистан советские войска. Таким образом СССР преследовал две главные цели:

заменить ненадежного Хафизуллу Амина на более контролируемую персону;

предотвратить падение коммунистического режима в Афганистане, шатающегося под натиском повстанцев-исламистов.

При этом решение СССР нельзя назвать импульсивным — на многочисленные просьбы местных коммунистов о вводе войск советское правительство ранее всегда отвечало отказом, опасаясь ввязываться в предсказуемо затяжную войну и усугублять натянутые отношения с Западом. Однако масштабы проблем НДПА и риски, связанные с возможным приходом к власти у границ СССР радикальных исламистов, а также ряд других факторов заставили Советский Союз изменить решение.

Как проходила и чем закончилась Афганская война?

25 декабря 1979 года после очередной просьбы НДПА о вмешательстве советские войска начали пересекать границу и десантироваться на территории Афганистана, а затем брать под контроль военные и гражданские объекты. 27 декабря в Кабуле советский спецназ провел штурм дворца Амина. Во время 40-минутной операции правитель был убит. Вместо него лидером коммунистического Афганистана стал привезенный из СССР Бабрак Кармаль, который ранее бежал из страны, опасаясь репрессий.

Дворец Амина после штурма.

Фото: Wikimedia Commons

Первый этап войны можно назвать успешным для СССР: части советской армии быстро взяли под контроль крупные города и важные объекты инфраструктуры на территории страны, а Кармаль начал проводить умеренную политику, целью которой было прекращение гражданской войны. Амнистии подверглись около 15 тысяч задержанных повстанцев, в стране перестали притеснять ислам, началась аграрная реформа, которая должна была учесть интересы религиозных активистов и сложившейся веками местной знати.

Однако это не привело к завершению конфликта. Повстанцам продолжали оказывать помощь страны-соседи Афганистана: в первую очередь исламские Иран и Пакистан. Именно в Пакистане от советских операций укрывались моджахеды, там же размещались их тренировочные лагеря и оттуда же они снабжались оружием. Выдавленные из крупных городов боевики переходили к тактике партизанской войны, избегая открытых столкновений с регулярными частями армии. При этом частые диверсионные операции против советских военных приводили к постоянным людским потерям и ухудшали отношение к войне в самом СССР.

Чуть позже помогать моджахедам стали и американцы. После прихода к власти в США Рональда Рейгана ЦРУ разработало операцию «Циклон», чтобы обеспечить повстанцев оружием, подготовить их к боевым действиям, а также привлечь добровольцев из других стран. Среди прочего боевикам поставляли переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингер», которые нанесли большой урон советской авиации: повстанцы попросту сбивали дорогостоящие советские вертолеты. Meduza сообщала, что в общей сложности США потратили на прямую поддержку военного противодействия СССР около 3 миллиардов долларов. Примерно во столько же оцениваются и затраты монархий Аравийского полуострова на те же цели. Помощь моджахедам оказывали не только они, но и, например, Китай, который с конца шестидесятых годов был в очень плохих отношениях с СССР. Отметим, что помощь США моджахедам позже обернулась против них самих, ведь именно из числа афганских повстанцев появились самые радикальные исламские фундаменталисты, начавшие террор против Штатов — в том числе «Аль-Каида» под началом Усамы бен Ладена.

Усилия Советского союза по мирному урегулированию конфликта также ни к чему не привели из-за принципиальности советского руководства: долгое время СССР был согласен только на фактическую капитуляцию боевиков лишь с частичными гарантиями безопасности для них.

В итоге после прихода к власти в СССР Михаила Горбачева в приоритете оказалось окончание войны в Афганистане. Новое советское руководство полагало, что это позволит улучшить отношения с Западом, уменьшит давление на экономику страны, а также с одобрением будет воспринято советскими гражданами.

Еще в 1986 году НДПА «по состоянию здоровья» освободила от занимаемой должности Бабрака Кармаля, его место занял Мухаммед Наджибулла. А в 1988 году начался вывод советского контингента из Афганистана, завершившийся в феврале 1989.

Первый этап вывода советских войск из Афганистана, 1988 год.

Фото: Reuters

Кто пришел к власти после вывода советских войск?

Перед уходом из Афганистана советские войска провели несколько крупных операций против моджахедов, что позволило оставить неплохое «наследство» для Наджибуллы. В конце 1988 года под контролем афганского правительства находились 26 из 28 провинций.

В первое время после вывода советского контингента армия Наджибуллы успешно отражала атаки моджахедов, в том числе штурмы крупных городов: Джелалабада, Хоста и столицы Кабула. Однако растущее число боевиков и усиление международной изоляции афганского режима создавало проблемы. Одновременно возникали и мятежи внутри правящей элиты. Так, в 1990 году восстала армия под руководством министра обороны Таная, что привело к прямым столкновениям путчистов и войск, оставшихся верными правительству. Кроме того, в 1991 прекратилась материальная поддержка от СССР — страна-союзник афганского правительства просто перестала существовать.

В итоге в первой половине 1991 года Наджибулла контролировал уже всего около 10% территории Афганистана. Моджахеды брали под контроль крупные города один за другим, а в апреле 1992 года без боя вошли в Кабул. Наджибулла укрылся в здании миссии ООН в Кабуле, где пребывал до своего убийства талибами в 1996 году. Моджахеды объявили о падении республики и появлении Исламского Государства Афганистан.

Кабул во времена Исламского Государства Афганистан

Фото: Wikimedia Commons

Однако взятие Кабула не привело к завершению гражданской войны. Напротив — стычки начались уже между различными группировками моджахедов и других исламистских формирований. Одним из них стал «Талибан» — радикальное исламистское движение, целью которого провозглашалось построение государства на основе строгих законов шариата. Именно «Талибан» и стал в итоге победителем в схватке исламистских группировок Афганистана. В 1995 под их властью была треть Афганистана, а в 1996 талибы без боя взяли Кабул и основали государство Исламский Эмират Афганистан, которое смогло взять под контроль большую часть страны.

Как появился «Талибан» и кто за ним стоит?

Талибы не были частью движения моджахедов. Эта группировка, название которой переводится как «ученики» или «студенты», возникла через несколько лет после вывода советских войск в ответ на неспособность моджахедов остановить войну. «Талибан» объяснял эти проблемы недостаточной приверженностью старшего поколения исламу и стал первой исламистской группировкой нового поколения, практикующей террористические методы.

Важно отметить, что Афганистан — многонациональная страна. В ней живут таджики, узбеки, хазарейцы, туркмены, крупнейшая же этническая группа — пуштуны, которые составляют примерно 40% населения (точных данных по этническом составу населения Афганистана нет, так как последняя перепись проводилась в 1979 году), их примерно 13 миллионов. При этом в соседнем Пакистане пуштунов еще больше — 28 миллионов.

Именно афганские пуштуны, бежавшие от войн и репрессий в 1970-е и 1980-е в Пакистан, и стали основой для движения талибов. Как сообщала российская «Новая газета», в те годы в Пакистан мигрировали от 3 до 4 миллионов человек. В лагерях беженцев находилось много детей, обучать которых теоретически должно было пакистанское государство. Но оно передало дело в руки мулл и устадов (учителей), в большинстве своем членов организации «Ассоциация по прогрессу ислама» и других фундаменталистских организаций.

Талибы после захвата Кабула в 1996 году.

Фото: moneyweek.com

В итоге многие эксперты и журналисты считают «Талибан» своеобразной «гибридной армией» Пакистана, для которой он проводит обучение, предоставляет деньги и оружие.

Пленные талибы не скрывают факта поддержки со стороны Пакистана, а особенно со стороны пакистанских спецслужб. «Если вы спросите пленного талиба, где он получил военное образование, он ответит, что в Пакистане. Если спросите, откуда он получает деньги и оружие, он снова скажет, что от Пакистана», — утверждал недавно представитель Минобороны Афганистана. Также сообщалось, что «Талибан» спокойно действует на пакистанской территории, пользуясь поддержкой местных властей: набирает там бойцов и лечит раненых в пакистанских госпиталях, укрывается от атак противников. Сам Пакистан связи с талибами отрицает.

Каким был режим талибов?

В созданном в 1996 году Исламском Эмирате Афганистан талибы установили строжайшие законы шариата. Женщинам и девочкам было запрещено посещать школы, работать вне дома и находиться на улице без сопровождения мужчины, смеяться и громко разговаривать, носить любую одежду, кроме бурки или паранджи. Был введен полный запрет на сигареты, алкоголь и наркотики, мужчины должны были иметь бороду определенной длины. Лидеры движения запрещали своим бойцам фотографироваться и смотреть телевизор, слушать музыку.

Согласно законам «Талибана», убийц публично казнят родственники жертв. За измену забивают камнями, а конечности воров ампутируют. Мелкие преступления наказываются публичным избиением. За нарушение законов шариата талибы особенно жестоко наказывали женщин. Так, в 1996 году девушке отрезали большой палец за лак на ногтях. Одной из самых известных историй жестокости талибов стала казнь женщины по имени Зармина, матери семерых детей. В 1999 году ее казнили посреди футбольного стадиона в Кабуле на глазах у 30 тысяч человек, обвинив в убийстве мужа в ответ на насилие и побои.

Женщина в бурке во время американского вторжения в Афганистан в 2001 году.

Фото: Reuters

Именно талибы убили бывшего главу Афганистана Мохаммада Наджибуллу, ворвавшись в здание миссии ООН в Кабуле. Его подвергли пыткам. Привязав тело убитого к джипу, талибы тащили его два километра до перекрестка, находящегося возле президентского дворца, а затем повесили изуродованное и окровавленное тело Наджибуллы и его брата у ворот.

В 2001 году талибы расстреляли из зенитных орудий и артиллерии древние статуи Будды в Бамианской долине, заявив, что «бог един, а эти статуи поставлены для поклонения, что ошибочно — они должны быть разрушены, чтобы не быть объектом культа ни сейчас, ни в будущем». Аналогичная судьба постигла многие другие неисламские памятники культуры в Афганистане.

Несмотря на запрет на употребление наркотиков, именно при «Талибане» их производство в Афганистане достигло пика. Рекордный урожай опиатов — 4600 тонн — был собран в 1999 году, во время талибского правления.

Кроме этого, режим талибов обвиняли в укрытии террористов и создании лагерей для подготовки бойцов радикальных исламистских организаций. По данным ЦРУ, через тренировочные лагеря «Аль-Каиды» в Афганистане за 1989−2001 годах прошло от 25 до 100 тысяч рекрутов. Именно сотрудничество с международными террористами и привело режим талибов к краху в 2001 году.

Зачем в Афганистан пришли США и почему теперь ушли?

После терактов 11 сентября 2001 года США потребовали от талибов выдать скрывающегося в Афганистане Усаму бен Ладена и все руководство «Аль-Каиды». Те ответили отказом. Это послужило поводом для вторжения США в Афганистан и проведении операции «Несокрушимая свобода», которая перетекла в самую долгую войну в истории США.

Целями Соединенных Штатов были названы:

свержение режима талибов и освобождение территории Афганистана от их влияния;

пленение и суд над участниками «Аль-Каиды».

Операция началась в октябре 2001 года, к ней присоединились полевые командиры Северного альянса — организации, отделившейся от моджахедов. В течение нескольких дней была уничтожена военная инфраструктура «Талибана», авиация и системы ПВО талибов. К концу ноября под контролем движения остался только Кандагар. 7 декабря и этот город был взят. Уцелевшие талибы скрылись в горах и соседнем Пакистане.

После падения режима талибов была провозглашена Исламская Республика Афганистан. В страну был введен контингент НАТО. Переходную администрацию страны возглавил Хамид Карзай. В 2004 году была принята новая Конституция и проведены президентские выборы, на которых победил Карзай, в 2009 году он переизбрался на пост президента. В 2014 году президентом стал Ашраф Гани, который 15 августа 2021 года покинул страну из-за возвращения талибов в Кабул. Все это время талибы продолжали вылазки и партизанские операции на территории Афганистана, совершали теракты в крупных городах.

Американский солдат под огнем талибов, 2008 год.

Фото: Reuters

В 2011 году начался постепенный вывод войск НАТО из Афганистана. В июле 2013 года обеспечение безопасности в стране было передано местным силовым структурам, с этого момента контингент коалиции играл вспомогательную роль. Однако американский контингент несколько раз увеличивался — в основном, после громких терактов или атак талибов.

В начале июля 2021 года президент Джо Байден объявил, что войска коалиции окончательно покинут Афганистан до конца августа. Он объяснил это решение достижением целей, которые стояли перед США в начале войны: уничтожение «Аль-Каиды» и предотвращение новых терактов, а также уничтожение Усамы бен Ладена.

«Мы достигли этих целей, поэтому мы уходим. Мы не приходили в Афганистан, чтобы заниматься государственным строительством. Право и обязанность афганского народа — самим выбирать свое будущее и способ управления страной», — сказал Байден и заявил, что не считает неизбежным приход движения «Талибан» к власти в Афганистане. Он пояснил, что в распоряжении Кабула — армия в 300 тысяч человек, а противостоят им, по его данным, около 75 тысяч талибов. По мнению президента США, афганская армия «лучше вооружена, лучше подготовлена, лучше способна вести боевые действия».

Однако уже 15 августа талибы заявили о взятии под контроль Кабула и всей территории страны.

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