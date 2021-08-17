Как белорусу выгодно купить машину из США или Европы? 17.08.2021, 10:12

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Ошибки и лайфхаки.

140-й указ привел к тому, что белорусы гнали, гонят и, похоже, будут гнать подержанные машины из США и Европы. Однако вопросов и ошибок в этом деле меньше не становится, особенно у тех, кто сталкивается с этим впервые. Вместе с компанией, которая специализируется на сделках с машинами из-за рубежа, а также занимается интернет-торгами на территории Беларуси, abw.by разобрал типичные ошибки покупателей и вывел лайфхаки. Заодно узнал, как быть, если битую машину нужно не купить, а продать.

США: как услуга за 100 долларов превращается в 2500-3000

Рынок торговли машинами из-за океана в Беларуси обрел более-менее цивилизованный вид, есть несколько проверенных компаний, а конкуренция высока. Как говорит директор "БелАукцион-Групп" Виталий Скребец, клиенты часто задают вопросы по стоимости услуг, причем иногда звонят уже после того, как заказали машину в другой фирме.

– Что сейчас происходит с ценами на услуги по пригону авто и как не дать себя при этом обмануть?

– Иногда люди звонят, заходят издалека, что хотят купить машину через нас, интересуются стоимостью доставки. В ходе разговора выясняется, что они купили машину через знакомых, заплатили им 100 долларов за услуги, выиграли лот, но доставку не оплачивали, потому что, мол, им сказали: как придет машина, тогда и оплатите. А потом машина приходит в Клайпеду – и выставляется счет за доставку на 2500-3000 долларов. Естественно, человек в сомнениях и интересуется, сколько бы стоила доставка в нашей компании. Мы называем 1500-1700 долларов и говорим, что в их случае уже ничего сделать нельзя. Либо от машины нужно отказываться, либо оплачивать, потому что документов нет и ничего не докажешь. Вот вам и услуга за 100 долларов – эта сумма используется просто для того, чтобы привлечь вас, а потом появляются скрытые платежи. Очень важный момент: доставка должна оплачиваться сразу вместе с покупкой авто на аукционе. Потому что потом могут "зарядить" какую угодно сумму после доставки авто в Клайпеду. Доставку можно рассчитать по таблицам на нашем сайте, в разделе Авто из США.

– А сколько эта услуга стоит у вас?

– Мы дорожим своей репутацией, поэтому не формируем никаких скрытые платежи. Себе такое потом дороже: очень сложно привлечь клиентов, намного легче их потерять. У нас такая услуга стоит 700 рублей. На фоне предложений за 100 долларов, конечно, вроде бы дорого, но по факту это небольшая сумма, которая возможна только за счет большого объема машин. А вот маленькие компании, напротив, стараются выжать все с каждой сделки. Поэтому и могут возникнуть неприятные ситуации со скрытыми платежами.

– Как избежать таких ситуаций?

– Условия доставки нужно проговаривать заранее. Если нам говорят, что за доставку нужно платить уже после того, как машина куплена, есть повод насторожиться. Некоторые организации включают в оплату "пересылку документов". Но у нас такой расходной части нет. Почему ее предлагают другие компании? Дело в том, что у них нет своих паролей от аукционов, они пользуются услугами брокеров, которые стоят 100-200 долларов, – это и есть так называемая якобы "пересылка документов". Вот так завуалированно такие физлица и ИП покрывают свои расходы по покупке автомобилей через брокера.

– Где лучше всего разгружать контейнер, в Минске или Клайпеде?

– Некоторые компании обязуются привезти весь контейнер с машинами на СВХ в Колядичи. Многих это устраивает больше, чем перегрузка в Клайпеде, якобы меньше шансов, что машина получит дополнительные повреждения. Возможно, до Минска контейнер выйдет доставить даже дешевле, удастся сэкономить аж 100 долларов. Но, скорее всего, придется ждать две-четыре недели, пока загрузится целый контейнер, доставка автомобиля затянется. Мы разгружаем контейнер в Клайпеде. Никаких проблем с повреждением авто или кражей деталей у нас не было. И у нас есть свой автовоз, который оперативно возит машины в Минск уже без контейнера.

– Часто предлагается такая услуга, как авто из США "под ключ". Что вы о ней думаете?

– Иногда звонят и спрашивают, сколько будет сделать в Минске "под ключ", например, Ford Escape. Но что мы подразумеваем под термином "под ключ"? Это значит, что машина не сильно битая, ее нужно доставить, растаможить и восстановить. Это потянет минимум на 12.000-13.000 долларов, но звонящие уверяют, что в другой компании им пообещали машину "под ключ" за 10.000. А потом берут эту машину на свою СТО и делают, экономя на всем: на запчастях, на покраске. Вы видели, что происходит с тайваньским или китайским капотом через два года эксплуатации? Весь в "жуках"... И зачем такой ремонт? Поэтому мы все-таки советуем самим тщательно подбирать СТО и контролировать ход ремонта. "Под ключ" – это удобно, но "удобно" и "качественно" в наших реалиях нередко разные понятия.

– А бывает такое, что называют одну стоимость машины с ремонтом "под ключ", а потом выясняется, что машина обходится дороже?

– И тут возникает еще одна проблема. Чтобы быстро закрыть сделку, иногда называют низкую стоимость "под ключ". Например, обещают, что вместе с покупкой, пригоном и восстановлением авто обойдется в 10.000 долларов. А потом машина приезжает, ее начинают восстанавливать – и выясняется, что в итоге авто обходится в 12.000 долларов. А если у человека больше 10.000 просто нет? И будут объяснять: мол, не получилось, извините, сложно спрогнозировать ремонт по фотографиям. Мы же всегда называем реальную стоимость проекта, причем с небольшим запасом, чтобы не попасть в такую ситуацию с клиентом.

– Какую машину выгоднее брать: максимально целую и дорогую или сильно битую и дешевую? Что выйдет выгоднее?

– Для примера возьмем наиболее популярный Ford Escape. Можно купить сильно битый за 3500-4500 долларов, а с минимальными повреждениями – за 7000-8000. Казалось бы, разница большая. Но по итогу в практически целый нужно будет вложить 1000-1500 долларов, а в сильно битый – 4000 долларов, а то и больше. Экономия выйдет максимум 1000 долларов, но эта машина будет вытянута на стапеле, восстановлена после серьезных повреждений. Зачем пригонять для себя такой вариант? Поэтому мы рекомендуем выбирать максимально целые варианты. И в любом случае машина из США выйдет на 20-30 процентов дешевле, чем аналогичные варианты на внутреннем рынке. Вроде и не много, но и не мало. Вы пригоните авто за 12.000 долларов – на рынке оно будет стоить 15.000. Но при этом вы точно будете знать, что пригнали. Все о доставке авто из США можно узнать на нашем сайте.

Европа: лайфхак с НДС и почему надо быть аккуратным со "сладкими" ценами

Европейский рынок б/у автомобилей интересует белорусов в первую очередь дизельными машинами, которые невозможно купить в США. Например, это универсалы или бусы, хотя последнее время из Старого Света "тянут" и электромобили.

– В чем особенность подбора автомобиля в Европе?

– Подбор машины из Европы более трудоемкий, поскольку здесь уйма аукционов, в которых самому разобраться и добраться до самых выгодных приложений практически нереально. Вдобавок в США машины на аукционах висят подолгу, можно заранее подобрать нужные варианты, а затем выиграть их на торгах. В Европе машины добавляются каждую неделю, все это требует мониторинга. При подборе машины из Европы важно обращаться к профессионалам просто потому, чтобы иметь доступ к максимальному количеству аукционов, знать нюансы их работы, а также иметь возможность проверить и купить автомобиль из автохауса, например, от дилера. Сборы и доставка – все это отличается в зависимости от страны. К примеру, многие голландские машины имеют налог на роскошь. Чтобы его не платить, на машины делают немецкие "брифы", с ними они экспортируются. Подобное переоформление занимает больше времени. Похожая ситуация и в Италии: машины едут долго, потому что перед отправкой должны пройти техосмотр, но при этом они дешевле, чем, скажем, в Германии. А еще в ЕС машины могут менять страну регистрации. Если так случилось, что машина сначала попала в ДТП, а потом была перепродана, то концы бывает сложно найти.

– Нет ли обмана на европейских аукционах?

– Если у продавца есть возможность не указывать, был автомобиль бит или нет, то он ею воспользуется. Как правило, это будет именно проблемный экземпляр. Клиенты нам не раз скидывали варианты по "сладким" ценам, но где нет даже номера телефона, а вся связь только через e-mail. Это мошенники, а немецкие сайты стараются такие объявления удалять как можно скорее. Поэтому мы в первую очередь проверяем даже не машину, а продавца: что за компания, сколько лет на рынке, какие отзывы, сколько налогов оплачено, сколько и каких авто в продаже, действителен ли номер плательщика НДС, количество сотрудников и т.п.

– Можно ли вернуть проблемную машину?

– Даже если вам “посчастливилось” выбрать проблемную машину, которая продавалась как якобы "без происшествий", а в ней при приемке были обнаружены скрытые дефекты или, например, следы серьезного кузовного ремонта, то ее можно вернуть продавцу, взыскать с него все издержки или получить компенсацию. Машина в любом случае никогда не едет сразу в Беларусь, а приезжает к нам на площадку, где мы ее проверяем, делаем тест-драйв, фото- и видеоотчет для клиента. Напомню, что сомнительные варианты мы стараемся отсеивать еще на этапе подбора. Стоимость наших услуг по подбору и доставке авто из Европы составляет 1000 рублей, что объясняется индивидуальным и скрупулезным подходом.

– Что по поводу НДС и его возврата?

– С ним не все так просто, но при этом есть свои лайфхаки. Если машина выставлена по цене брутто, то не в каждом случае можно вернуть НДС, а только если собственником является юрлицо, да и то некоторые компании не хотят продавать машину на экспорт в принципе или хотят реализовать ее только по цене брутто. Причем это не значит, что ее использует компания, – просто частник мог взять автомобиль в лизинг на компанию. Это одни из самых интересных вариантов на экспорт – можно купить машину дешевле на разницу европейского НДС в зависимости от страны.

Аварийные машины в Беларуси: главное – не торопиться

Что делать, если нужно не купить "биток" из США, а продать "биток" в Беларуси? Ведь к аварии нельзя быть готовым.

– Что делать, куда обращаться, если машина попала в ДТП?

– Если есть КАСКО, то считайте, что вам повезло: время потратите, зато с минимальными потерями выйдете из ситуации. В таком случае есть несколько вариантов. Например, машину могут признать погибшей. Тогда у вас на выбор два пути: первый – писать заявление на направление годных остатков на аукцион, а после их реализации страховая вам доплатит; второй – вам предложат выплату по калькуляции. Это значит, что целые узлы и агрегаты оцениваются с учетом износа, вам доплачивают до стоимости этих годных остатков. Как правило, система подсчета настолько "интересная", что итоговая цена остатков завышена. Они столько не стоят, продать их очень сложно. Поэтому самый правильный и безопасный вариант – направление на аукцион.

– Какие есть особенности продажи автомобиля через аукцион?

– Ликвидные машины, например, "немецкая большая тройка" или Toyota, требуют особого подхода. Порой даже после расчетов страховой еще можно сориентироваться, что будет выгоднее – взять сумму по калькуляции и самому продавать остатки либо писать заявление на аукцион. Право выбора есть всегда, даже если в правилах страховой компании написано, что на аукцион они не направляют. Но с какой стати, если у вас есть КАСКО, вы обязаны заниматься продажей разбитого автомобиля? Вы вправе оспорить это решение.

– А если я попал в аварию, но нет КАСКО?

– Первыми вас наверняка начнут "обрабатывать" эвакуаторщики, затем мастера на СТО, а после и "перекупы". Они постараются предложить вам деньги здесь и сейчас – естественно, меньшую сумму, чем вы могли бы получить за продажу остатков на аукционе либо в разделе "Аварийные автомобили" на сайте объявлений. У нас была ситуация с девушкой на разбитом BMW, дизельном и относительно свежего года выпуска. Владелица собиралась выставить машину на аукцион, но ее не устроили две недели ожидания торгов. В итоге она продала остатки "перекупам" за 11.000 долларов. На торгах за эту машину, как мы подсчитали, она получила бы 15.000. Это упущенная выгода. На аукционе цена формируется не одним человеком и не двумя, что положительно сказывается на ее росте. Поэтому главный совет для тех, у кого есть аварийный автомобиль: не поддаваться на уговоры и не торопиться, а взять паузу и тщательно взвесить все имеющиеся варианты.

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