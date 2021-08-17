Литва и Латвия за сутки вернули в Беларусь более сотни мигрантов 3 17.08.2021, 11:36

Премьер-министр Латвии посоветовал нелегалам просить убежище в Беларуси.

За минувшие сутки литовские пограничники вернули в Беларусь почти полсотни лиц, которые пытались нелегально пересечь границу, сообщила в понедельник Служба охраны госграницы (СОГГ). Латвийские пограничники пресекли 62 попытки незаконного пересечения белорусско-латвийской границы.

Как сообщает Delfi, фиксируются случаи, когда одни и те же лица пытаются попасть в Литву несколько раз в разных местах.

Напомним, Литва и Латвия в связи с наплывом мигрантов ввели на своих границах режим ЧС. Пограничникам разрешено выдворять из страны людей, пересекающих границу не в установленных местах.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что страна не собираются менять введенную практику.

Глава кабмина призвал рассматривать ситуацию на границе Беларуси в контексте гибридной войны.

— У нас, как у страны-участницы ЕС, как у демократического общества есть обязанность защитить и своих жителей от угрозы этой гибридной войны. И поэтому я согласен со всеми разговорами о правах человека в мире, но демократическому государству нужно быть в состоянии защитить себя в случае нападения. Если у этих граждан есть жалобы на жизнь в своей стране, если им тяжело или невозможно там жить, то у них есть все права попросить убежище в стране, куда они прилетели — то есть в Беларуси, — подчеркнул Кариньш.

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