Экипажем упавшего в Подмосковье опытного самолета Ил-112В командовал Герой России 17.08.2021, 14:02

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фото: ТАСС

Что еще известно о ЧП?

Опытным военным самолетом Ил-112В, который разбился в Подмосковье при тренировочном полете, управлял Герой России Николай Куимов, сообщили РБК в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

«Командиром экипажа потерпевшего крушение в Подмосковье Ил-112В был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов», — рассказали в компании.

Авария произошла 17 августа в 11:18 а районе населенного пункта «Никольское». Военно-транспортный самолет выполнял тренировочный полет, он разбился в лесополосе при заходе на посадку в районе аэродрома Кубинка. Экипаж в составе трех человек погиб, сообщили источники «РИА Новости» и «Интерфакса».

Помимо Куимова в состав экипажа входили летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеева, сообщили РБК в ОАК.

В ОАК заявили, что судьба экипажа выясняется.

При этом бывший вице-президент ОАК и экс-гендиректор ПАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» Алексей Рогозин опубликовал фотографию экипажа и подписал ее: «Царство Небесное, мои дорогие».

Ил-112В — легкий транспортный самолет нового поколения российского производства, он производится на Воронежском авиационном заводе. Планируется, что самолет заменит Ан-24 и Ан-26 и будет выпускаться разные модификации для коммерческой и военно-транспортной авиации. Самолет во время первого полета в марте 2019 года пилотировал Куимов. В начале августа образец самолета прилетел из Воронежа в Москву для показа на форуме «Армия-2021» в Жуковском.

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