ВВС: Какой удар по режиму в Беларуси нанесут западные санкции 5 18.08.2021, 8:55

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США бьют по калию, а Великобритания по нефтепродуктам.

В августе западные страны ввели новые санкции против властей Беларуси, приурочив их к годовщине президентских выборов и начала массовых протестов. Европейские страны и США результаты выборов не признали. Как их санкции могут отразиться на белорусской экономике?

Санкции против Беларуси в начале прошлой недели ввели Великобритания, США, Канада и Швейцария.

До этого ЕС представил четыре пакета санкций, включая самые жесткие - секторальные. Швейцария, Канада и Великобритания ввели аналогичные секторальные санкции, а США - против нескольких белорусских чиновников и компаний.

Три пакета европейских санкций были персональными - касались самого Лукашенко, его окружения, а также чиновников, силовиков и судей, которые выносили приговоры активистам. С четвертым пакетом ЕС ввел экономические ограничения, запретив экспорт в европейские страны главных белорусских экспортных товаров - калийных удобрений и нефти (правда, лишь части), а также финансирование государственных проектов и предприятий.

Би-би-си объясняет, какой ущерб могут нанести санкции Лукашенко.

Калий, но не весь

ЕС ввел секторальные санкции 24 июня. В оппозиции их называют "первыми болезненными санкциями". До этого ЕС регулярно расширял персональные санкции - в финальном списке оказались 166 человек.

С последним пакетом санкций ЕС запретил покупать у Беларуси нефтепродукты, часть калийных удобрений и сырье для производства сигарет, а также закрыл доступ госсектора (правительству и госбанкам) к европейскому финансированию и страхованию.

Нефть и калий - главные экспортные сектора белорусской экономики. Основными рынками сбыта были Украина, Великобритания и ЕС. Теперь расклад может измениться.

Беларусь занимает 20% мирового рынка калийных удобрений - они используются в сельском хозяйстве. Поставщик - крупнейшее предприятие Беларуси "Беларуськалий" в Солигорске.

Сотрудники этого предприятия после президентских выборов в августе прошлого года присоединились к протестам, за что потом попали под репрессии со стороны руководства и силовиков. Тихановская призывала западные страны ввести санкции против "Беларуськалия" еще в декабре.

Из-за европейских ограничений на торговлю калием снижение экспорта может составить всего лишь 0,5-0,7%, прогнозировали аналитики кредитно-рейтингового агентства S&P Global Ratings в июне. Причин несколько.

Во-первых, ЕС не является основным рынком для сбыта белорусской химической продукции - около половины экспорта приходится на Бразилию, Китай и Индию. Ни одна из этих стран не присоединилась к европейским санкциям - и вряд ли к ним присоединится.

Во-вторых, европейские санкции не затрагивают некоторые основные экспортные статьи. В частности, ЕС не ввел ограничения на экспорт в европейские страны самого популярного в мире вида удобрений - хлористого калия с содержанием полезного вещества (оксида калия) 40-62%.

По данным Евростата, в 2020 году экспорт удобрений, не попавших под санкции, в европейские страны составил 140,5 млрд евро. Калия, попавшего под санкции, Беларусь поставила на 141,8 млрд евро.

Негативные последствия от европейский санкций для белорусского калийного сектора будут заметны, скорее всего, во втором полугодии, считают в S&P Global Ratings. Связано это с тем, что ограничения, введенные ЕС, не распространяются на сделки, заключенные до 25 июня 2021 года. А большинство контрактов на экспорт калия - долгосрочные.

Американские санкции сильнее

В отличие от ЕС, США включили в свои санкционные списки именно предприятие "Беларуськалий" - американские санкции пока являются точечными.

9 августа президент США Джо Байден своим указом позволил блокировать любые действия со структурами оборонного, энергетического, калийного, табачного, строительного, транспортного секторов и госбезопасности.

Исполняя этот указ, американский минфин назвал 23 человека и 21 предприятие, против которых вводятся санкции. Все они, по мнению США, стали "кошельками" Лукашенко.

Власти США считают, что эти лица предоставляют средства для "личного обогащения" белорусского президента и финансирования его "коррумпированного и жестокого режима". Основные фигуранты - белорусские бизнесмены Михаил Воробей, Алексей Алексин и Небойша Карич.

Санкции США, в отличие от европейских, принимались с вторичным эффектом: попасть под них можно за сотрудничество с санкционным предприятием. "Этим опасны американские санкции, они воспринимаются как очень токсичные. Там написано, что запрещено помогать обходить эти санкции. Например, китайские компании очень боятся иметь дело с санкционными предприятиями, пытаются всячески этого избегать", - говорит экономист Екатерина Борнукова.

Американские санкции уже вступили в силу, отсрочку на 120 дней - до декабря, дали только "Беларуськалию".

Экономист Алесь Алехнович уверен, что "благодаря санкциям США с "Беларуськалием" с декабря никто сотрудничать не будет": "Обход санкций через Россию, Индию, Китай, будет усложнен. Надо будет находить однодневные фирмы. Но поставить миллионы тонн продукции "Беларуськалия" (который продает порядка 10 млн тонн продукции) на фирму-однодневку без использования международных логистических фирм, портов, страхования - это практически невозможно".

Санкции на нефть

Более серьезный удар, чем по калийному сектору, европейские санкции могут нанести нефтепереработчикам - на сумму до 0,9 млрд долларов, оценивает главный экономист "Ренессанс Капитала" Софья Донец. Сумма потерь сопоставима с 4% белорусского экспорта.

Беларусь покупала нефть у России, перерабатывала ее и продавала в ЕС и Украину. И даже такая нефть попадает под санкции - в разъяснениях ЕС говорится, что запрет наложен не только на нефтепродукты белорусского происхождения, но и на те, что экспортируются из Беларуси.

Главные нефтеперерабатывающие предприятия Беларуси - Мозырский НПЗ и новополоцкий "Нафтан" попали под санкции еще раньше. Минфин США еще 19 апреля отменил действовавший с октября 2015 года мораторий на санкции против "Белнефтехима" и семи предприятий, входящих в его состав, в том числе "Нафтана". После чего российские компании уже снизили вдвое поставки нефти на этот завод.

Существенными можно считать санкции Великобритании, на которую приходилось примерно 30% экспорта белорусских нефтепродуктов, полагает Борнукова. Швейцарские санкции также имеют значение, потому что там есть крупные нефтяные трейдеры, через которые можно было бы организовать обход санкций.

Зависимость всего белорусского экспорта от ЕС не столь существенная, как у других стран СНГ, но остается высокой - 25-28%, оценивают аналитики "Локо-Инвест".

В 2020 году экспорт белорусских товаров в ЕС составил около 5,5 млрд долларов. Это в два раза меньше того количества товаров, которое Беларусь продала в России.

В целом на Россию в 2000-2018 годы приходилось около 40% годового белорусского экспорта.

Доля ЕС по попавшим под санкции белорусским товарам, по оценкам "Локо-Инвест", в 2020 году составляла 1,5 млрд долларов - это 5,2% всего экспорта.

Общий пакет европейских ограничений на экспорт нефтепродуктов и удобрения вместе с санкциями против главных белорусских предприятий МАЗ и БЕЛАЗ, а также запрет на полеты европейских авиакомпаний в Беларусь, объявленный еще в мае, может нанести прямой ущерб экономике Беларуси в 4-4,5% ВВП, подсчитали аналитики компании "Локо-Инвест".

И это без учета вторичных негативных эффектов, связанных с нарушением логистики и финансовыми ограничениями.

А что Украина?

В новых санкционных условиях важным остается вопрос - не присоединится ли к санкциям Украина, говорит Донец. У Украины в экспорте белорусских нефтепродуктов - 40%, это больше, чем у всего ЕС.

Если Украина откажется от импорта белорусских нефтепродуктов, общий ущерб может оцениваться от 4,5 до 7,5% ВВП, отмечает директор по инвестициям "Локо-Инвест" Дмитрий Полевой.

При этом понятно, что самой Украине не выгодны санкции против белорусских нефтепродуктов, но политическая конъюнктура сейчас такова, что исключать такие решения нельзя, считает Донец: "Раньше Украина присоединилась к запрету авиаперелетов в Беларусь, хотя это тоже для нее было не совсем выгодно".

В начале июня Украина пригрозила санкциями Беларуси - в том случае, если белорусская авиакомпания "Белавиа" начнет летать в Крым. Гендиректор "Белавиа" в ответ заявил, что это решение может быть принято, только если Беларусь признает Крым частью России.

Закрыть поставки нефтепродуктов из Беларуси на Украину вряд ли получится, потому что у Украины нет более удачной альтернативы, полагает Борнукова: "Фактически у Украины три основных поставщика - Беларусь, потенциально Россия и азербайджанская нефть и нефтепродукты. Проблема в том, что азербайджанские товары немного дороже, и не факт, что они смогут покрыть все потребности. А российские нефтепродукты политически неприемлемы".

Режим становится все более дорогим

"Раньше Лукашенко мог играть на интересах разных стран. Сейчас есть абсолютный консенсус всех 27 стран ЕС, США, Канады, Великобритании, Норвегии и других стран, что с этим человеком иметь дела нельзя. Эти секторальные санкции показывают, что европейцы и американцы готовы нести какие-то потери для своего бизнеса", - уверен Алехнович.

Экономисты отмечают, что недостаток экономики Беларуси заключается в том, что торговые отношения выстраиваются в одном направлении, поэтому в кризисных ситуациях приходится рассчитывать только на поддержку России.

Вскоре после принудительной посадки в Минске самолета Ryanair с бывшим главредом телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем на борту Путин подтвердил свое намерение перевести Беларуси второй транш этого кредита в 500 млн долларов.

"Эти меры показывают, что режим становится все более дорогим. Это также сигнал России, что Лукашенко становится все более токсичным и работать с ним все сложнее, - говорит представитель представитель штаба Тихановской по международным делам Валерий Ковалевский. - Россия может подставить плечо Лукашенко, но это может стоить очень дорого".

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