Попавший под санкции США «Абсолютбанк» остановил операции с долларами

Попавший под санкции США «Абсолютбанк» остановил операции с долларами1
- 18.08.2021, 10:00
- 3,538
Банк больше не будет обслуживать карты «VISA» и переводы «Western Union».
«Абсолютбанк», попавший под американские санкции, прекращает обслуживание карточек «VISA» и совершение валютных переводов, в том числе «Western Union».
Соответствующее сообщение появилось на сайте банка. Банк останавливает:
- переводы денежных средств (в том числе без открытия счетов) в иностранной валюте, за исключением переводов в российских рублях и переводов на счета в банках-резидентах;
- выдачу и обслуживание банковских платежных карточек международной платежной системы «VISA»;
- отправку и выдачу переводов в международной системе «Western Union».