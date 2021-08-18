Попавший под санкции США «Абсолютбанк» остановил операции с долларами 1 18.08.2021, 10:00

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Банк больше не будет обслуживать карты «VISA» и переводы «Western Union».

«Абсолютбанк», попавший под американские санкции, прекращает обслуживание карточек «VISA» и совершение валютных переводов, в том числе «Western Union».

Соответствующее сообщение появилось на сайте банка. Банк останавливает:

- переводы денежных средств (в том числе без открытия счетов) в иностранной валюте, за исключением переводов в российских рублях и переводов на счета в банках-резидентах;

- выдачу и обслуживание банковских платежных карточек международной платежной системы «VISA»;

- отправку и выдачу переводов в международной системе «Western Union».

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