Прибыль упала в 12 раз: что происходит на заводах, где год назад начинались протесты 18.08.2021, 10:44

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Миллионные долги белорусских предприятий растут.

В прошлогоднем августе на некоторых крупных белорусских предприятиях начались волнения рабочих, не согласных с итогами выборов и насилием силовиков над мирными демонстрантами. «Радыё Свабода» посмотрело, что на этих заводах сейчас.

МТЗ

14 августа прошлого года рабочие МТЗ колонной прошли на площадь Независимости в Минске и присоединились к протестующим. Потом на заводе образовалась забастовка, некоторые рабочие ушли в забастовку, некоторых власти уволили. Лидер забастовочного МТЗ Сергей Дылевский был вынужден уехать из Беларуси.

Смотрим, что сейчас на заводе.

Чистая прибыль МТЗ за прошлый год – 8,2 миллиона рублей, годом ранее она была больше в 12 раз по Единому порталу финансового рынка. На 31 марта этого года завод должен 835 миллионов рублей по краткосрочным кредитам и 416 миллионов по долгосрочным. Год назад долгов было больше на несколько десятков миллионов.

МЗКТ

17 августа прошлого года Лукашенко прилетел на вертолете на МЗКТ, чтобы успокоить рабочих, так как на многих предприятиях начинались забастовки. От рабочих он услышал: «Уходи!». Когда крики утихли, он сказал, что никуда не уйдет и выборы уже провели.

Чистая прибыль завода за прошлый год – 7,1 миллиона рублей, годом ранее прибыль была больше в 3,1 раза. За год сотрудников завода стало меньше на 307 человек.

В краткосрочных кредитах завод должен 101 миллион рублей (год назад было 108 миллионов), в долгосрочных — 5,3 миллиона (год назад было 9,2 миллиона).

Белаз

13 августа прошлого года рабочие БелАЗа собрались во внутреннем дворике завода, рабочие задавали вопросы руководству завода, а также председателю Жодинского горисполкома Дмитрию Заблоцкому. Вопросы касались выборов и насилия над мирными протестующими.

Позже определенные рабочие БелАЗа присоединились к забастовке. Чистая прибыль БелАЗа за прошлый год – 30,8 миллиона рублей. Год назад прибыль была больше в 8,6 раза. Сотрудников за год стало меньше на 571 человека. В долгосрочных кредитах завод должен 394 миллиона рублей, это в 6 раз больше, чем годом ранее.

В краткосрочных кредитах долги завода - более 1 миллиарда рублей. За год долг уменьшился на 28 миллионов рублей.

«Гродно Азот»

В августе 2020 года несколько тысяч рабочих «Гродно Азота» присоединились к маршу в Гродно. Многие сотрудники «Гродно Азота» поддержали общенациональную забастовку в прошлогоднем октябре. Тогда сотрудников завода на проходной насильно задерживал ОМОН. Около 30 человек уволили из «Гродно Азота» после начала национальной забастовки в прошлом году 26 октября. Часть из них (13 человек) пытались через суд вернуться на работу, но неудачно.

Прошлый год завод закончил с убытками в 85 миллионов рублей, годом ранее была прибыль в 82 миллиона рублей. Сотрудников завода за год стало меньше на 147 человек.

В краткосрочных кредитах завод должен 453 миллиона рублей, это на 93 миллиона меньше, чем в 2019 году. В долгосрочных кредитах завод должен 189 миллионов рублей, за год сумма выросла на 30 миллионов.

БМЗ

На БМЗ в Жлобине 17 августа остановились все три печи. Часть рабочих, протестуя против фальсификации выборов и насилия, перекрыли на заводе дорогу для технологического транспорта.

Позже определенные рабочие завода ушли в забастовку. Большинство их уволили. Чистая прибыль БМЗ за прошлый год – 36 тысяч рублей, в 2019 году была минус 159 миллионов рублей.

За год на заводе сотрудников стало меньше на 277 человек. Завод должен 3,8 миллиарда рублей по краткосрочным кредитам, это на миллиард больше, чем было годом ранее. В долгосрочных кредитах завод должен еще 1,2 миллиарда, что на 164 миллиона больше, чем годом ранее.

МАЗ

Часть рабочих МАЗа присоединилась к забастовке 17 августа. В августе на самом заводе происходило что-то вроде «итальянской забастовки»: часть сотрудников выполняла свои обязанности формально, поэтому выпуск продукции в августе снизился. Определенные рабочие завода открыто присоединились к забастовке.

Чистая прибыль МАЗа за прошлый год – 142 тысячи рублей, год назад была минус на 497 тысяч рублей. В краткосрочных кредитах завод должен более 1 миллиарда рублей, в 2019 году было меньше на 342 миллиона. В долгосрочных кредитах завод должен 487 миллионов, это на 34 миллиона больше, чем в конце 2019 года.

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