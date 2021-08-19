Эксперт: Отключение SWIFT отбросит Беларусь как минимум на 25 лет назад 7 19.08.2021, 8:21

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Последствия будут очень серьезные.

Президент Литовской промышленной конфедерации Видмантас Янулявичюс заявил, что отключение Беларуси от международной банковской системы SWIFT — лишь вопрос времени.

Сайт Charter97.org попросил экономиста Льва Марголина оценить последствия отключения Беларуси от системы SWIFT:

– Дело в том, что в истории таких отключений было только раз, два и обчелся, поэтому большого анализа нету. Понятно, что это зависит от объема внешней экономической деятельности той или иной страны. Учитывая, что Беларусь является малой открытой экономикой, которая значительную часть своей продукции поставляет на экспорт, а товары и сырье получает по импорту, то, естественно, объем международных расчетов весьма значителен. В этом случае отключение Беларуси от SWIFT будет означать возвращение как минимум на 25 лет тому назад.

Теоретически, можно обойтись без SWIFT. Как сказал бывший председатель Нацбанка Станислав Богданкевич: Деньги можно возить и в чемоданах. Конечно, в чемоданах никто возить не будет, но платежки возить можно. Их можно посылать из банка в банк какими-то другими средствами связи, например, по факсу, электронной почтой и так далее. Однако это сильно затрудняет и замедляет оборот. Те, кто помнит начало 90-х годов, когда уже начались интенсивные международные расчеты, а системы SWIFT еще не было, то там были транзакции между фирмами разных стран, которые длились до 3-х суток. Тогда как раз использовали телекс, телетайп и другие подобные средства связи.

Какие еще могут быть способы международных расчетов? Через какие-то российские банки. Допустим, белорусское предприятие открывает корреспондентский счет в российском банке и через него проводит расчеты. Однако это будет также достаточно сложно, потому что, я думаю, будут предусмотрены какие-то механизмы для избежания обхода этих санкций. Поэтому, не в даваясь в детали, можно сказать, что последствия будут очень серьезные.

Любое замедление расчетов в 21-м веке – это серьезная проблема. Если предприятие рассчитывает получить деньги из-за рубежа в определенный срок, например, это связано с оплатой налогов или платой каким-то другим поставщикам, то все это может обрушиться. Это точно так же, если вы летите на самолете с пересадкой и рассчитываете прилететь, например, во Франкфурт в определенное время, чтобы успеть пересесть на другой самолет. Самолет опаздывает, поэтому уже уже теряете возможность воспользоваться дальнейшим перелетом.

Тоже самое будет происходить и с платежами, то есть вы рассчитываете на поступление денег, но они не приходят вовремя. Может быть наоборот, вы обязались оплатить в какой-то срок, а деньги отправить не смогли, соответственно ваши контрагенты будут стараться избегать сотрудничества с вами или переведут на предварительную оплату, что очень сложно в наше время.

Перечислить все возможные последствия очень сложно, но факт остается фактом, что они будут очень серьезные.

– У некоторых белорусских банков уже начались проблемы с платежами через SWIFT. На проблемы массово жалуются клиенты восьми белорусских банков. Как вы считаете, это первый звоночек, что Беларусь может оказаться без системы SWIFT?

– Безусловно. Дело в том, что клерк, который сидит в зарубежном банке, всегда стремится перестраховаться. Нельзя думать, что там сидят такие классные специалисты, которые все инструкции помнят наизусть. Многие из них, как только видят слово Беларусь или какой-то банк, который им кажется под санкциями, прежде всего стараются перестраховаться. В лучшем случае – отложить эту платежку и в свободное время проконсультироваться с начальством. А могут вообще отправить ее обратно. Это пока, как говорится, отдельные ласточки. Если SWIFT будет отключен, то это будет все гораздо серьезней.

– Попавший под санкции США «Абсолютбанк» остановил операции с долларами. По вашему мнению, станет ли это реальностью для белорусских банков?

– Во всяком случае те банки, которые попадут под санкции США, будут вынуждены прекратить операции с долларами, потому что они ведутся через корреспондентские счета в американских банках. Это происходит так: белорусское предприятие, которое имеет счет в «Абсолютбанке», хочет оплатить какую-то сделку, условно говоря, с бразильским предприятием, которому оказывает услуги или купило товар, причем в долларах, потому что ни белорусская, ни бразильская валюта не котируется на международном рынке. Значит, банк перечисляет средства этого предприятия на корреспондентский счет в американском банке, а там его переписывают на счет бразильского предприятия. Если на него наложены санкции, значит, никакие действия американские банки с валютой проводить не будут. Даже если в этом американском банке на корреспондентском счете есть средства в долларах, то они будут просто заморожены.

Это будет означать, что этот банк сможет работать либо только с белорусскими рублями, либо, если не наложены санкции, то в каких-то других валютах в зависимости от того, где открыты корреспондентские счета. Как правило, следом за американскими санкциями идут и санкции других европейских стран, что ограничит действия с евро, со швейцарским франком, валютами Японии и Великобритании. А это практически все международные резервные валюты, которые широко используются. Все остальное – экзотика.

– Насколько сильно белорусская экономика притормозит из-за отключения SWIFT?

– Понимаете, подчитать это количественно сейчас практически невозможно, потому что, как говорят, надо попробовать. Дело в том, что какие-то предприятия будут искать обходные пути для расчета, какие-то будут искать альтернативных поставщиков или покупателей, а какие-то фирмы будут договариваться о применении других валют.

Причем разные отрасли пострадают в разной степени. Те отрасти, которые связаны с импортом и экспортом, пострадают в большей степени. Возможно, что предприятия, которые мало зависят от экспорта и импорта, практически не пострадают. Понятно только одно: влияние и последствия будут очень серьезные. Это единственное, что я могу утверждать.

– Санкции против режима в Беларуси в начале прошлой недели ввели Великобритания, США, Канада и Швейцария. Как бы вы их оценили?

– Они несколько отличаются от тех санкций, которые ранее были введены Евросоюзом за счет того, что там нет исключений того или иного вида экспорта. Например, Европейский Союз, вводя санкции против калийных удобрений, ввел исключение в отношении отдельных видов. США и другие страны этого не делали, но с другой стороны, ЕС ввел санкции секторальные, которые касаются всех видов указанных в этих санкциях продукции, вне зависимо от того, кто продает. То есть, не важно, кто продает калийные удобрения, сам «Беларуськалий» или какой-то посредник.

Американцы таких секторальных санкций не вводили, то есть, получается, что если продукцию «Беларуськалия» будут продавать какие-то российские предприятия, то они вроде бы под санкции не подпадают. С другой стороны, американцы в отличие от европейцев указали на возможность вторичных санкций, то есть ограничения против тех, кто помогает белорусским предприятиям обходить эти санкции. Они немножко как бы не перекрывают друг друга, но я думаю, что и те, и другие будут достаточно неприятным сюрпризом для белорусских властей.

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