Приговор луканомике: минус в торговле с Россией и Китаем превысил $4,5 миллиарда 19.08.2021, 10:35

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Разрыв в сальдо за год увеличился более, чем в два раза.

В Беларуси подвели итоги внешней торговли товарами за полугодие. В 2021 году «дыра» в торговле с РФ и КНР увеличилась на 2,1 млрд USD. Любая внешняя торговля идет в двух направлениях. Если поставки идут в другую страну — это экспорт, если товары ввозятся в страну из другой — это импорт, пишут banki24.by.

Разница между экспортом и импортом образует сальдо внешней торговли. Если экспорт больше импорта, сальдо положительное, если меньше — отрицательное. Страны стараются закрывать существующую «дыру» во внешней торговле с каким-либо государством за счет иных направлений.

Если это не выходит, пробуют покрывать негативное товарное сальдо положительным сальдо по услугам. Если и по услугам сальдо отрицательно, в ход идут иностранные инвестиции и/или заимствование валюты (кредиты и займы).

За 6 месяцев 2021 года товарное сальдо Беларуси с внешним миром составило минус 1,151 млрд USD в эквиваленте. Основное участие в образовании этой «дыры» приняли Россия и Китай.

По совместительству эти же страны являются главными торговыми партнерами РБ в мире. Россия с большим отрывом занимает первое место во внешнем товарообороте Беларуси. Доля РФ за половину текущего года достигла 48,8%.

Это значительно больше, чем у следующих 10 крупнейших стран-партнеров вместе взятых. При этом удельный вес России по экспорту составил 41,8%, а по импорту — 55,4%. Большая зависимость от РФ по импорту объясняется монопольным положением России в поставках нефти и газа.

В 2021 году импорт из России растет вдвое быстрее, чем белорусский экспорт в РФ — на 45,9% за полгода против 21,9%. Из-за опережающего роста импорта увеличивается негативное сальдо.

Если за январь—июнь 2020 года оно было эквивалентно 1,092 млрд USD, то за такой же промежуток в 2021-м достигло 3,049 млрд USD. Во второй половине 2021-го отрицательное сальдо с Россией продолжит нарастать, так как близится отопительный сезон в Беларуси и Европе.

Это увеличивает потребность в газе и прочих углеводородах для обогрева жилищ и производственных площадок. Китай входит в топовую тройку внешнеторговых партнеров Беларуси с долей 6,2%. Удельный вес КНР на экспортном направлении составил 2,2%, на импортном — 9,9%.

Так как импорт из Китая в разы превышает экспорт, негативное сальдо продолжает нарастать. За первую половину 2020 года оно было равно минус 1,315 млрд USD, а за 6 месяцев 2021-го достигло минус 1,464 млрд USD.

Таким образом, совокупное сальдо на российском и китайском направлениях достигло минус 4,513 млрд USD. В 2020-м оно составляло минус 2,407 млрд USD.

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