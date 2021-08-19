Ровно год назад умер Герой Беларуси Геннадий Шутов 19.08.2021, 10:42

Геннадий Шутов

Не забудем, не простим!

19 августа 2020-го года 43-летний брестчанин Геннадий Шутов скончался после прямого огнестрельного выстрела в голову силовиками, пишет телеграм-канал «МКБ».

Позже на судилище его признали «виновным посмертно», его друга и свидетеля убийства осудили на 10 лет, а недавно на трое суток задержали сына Геннадия.

Лукашисты даже после убийства продолжают издеваться над умершим. И как скоро закончится этот беспредел — зависит от каждого из нас. Режим так замарался в крови, что это уже никогда невозможно будет забыть и простить. Все виновные понесут наказания!

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