Решение принято: как Украина будет возвращать Крым 1 19.08.2021, 10:50

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«Крымская платформа» позволяет перейти к внедрению конкретных механизмов.

Ключевой украинский аргумент звучит как лозунг: Крым — это Украина, а Россия — страна-оккупант. Создание «Крымской платформы», «Стратегия деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма» дают надежду перейти от декларирования незыблемых фактов к разработке и внедрению конкретных механизмов, пишет nv.ua.

За семь лет Россия так и не смогла легализовать свое право на украденный полуостров. Все эти годы на разных международных площадках Кремль пытается убедить мир, что судьба Крыма предрешена: полуостров якобы интегрирован в российское государство.

Керченский мост, вливания в инфраструктуру, милитаризация полуострова и расширение российского военного контингента, застройка Севастополя и Ялты и сотни тысяч переселенцев «с материковой части РФ» — все это, казалось бы, серьезные аргументы, которые в будущем должны обосновать миру российские притязания на Крым.

Но нет.

Украинский ключевой аргумент звучит как лозунг. Мы говорим: «Крым — это Украина», а «Россия — страна оккупант». Системной позиции Украины оказывается достаточно, чтобы западные партнеры вводили санкции на российские компании и чиновников. Чтобы Крым становился все более дорогим «оккупационным проектом» для российского бюджета.

О возвращении полуострова и его последующей деоккупации все эти годы неустанно твердили крымские татары и крымские украинцы. В сентябре 2020-го на Генеральной Ассамблее ООН Владимир Зеленский объявил о создании Крымской платформы — дипломатической инициативы, объединяющей политических лидеров и экспертов разных стран с целью возвращения Крыма. «Мы будем возвращать Крым», — говорит в интервью для этого спецпроекта президент Украины. Хотя и предупреждает, что этот процесс не будет простым. Эта позиция отвечает на запрос украинского общества: по данным опроса, проведенного Центром Разумкова с 29 июля по 4 августа 2021 года, большинство украинцев — 61% — убеждены, что Крым должен быть в составе Украины.

Интервью президента Украины для этого спецпроекта — результат первой с 2014 года встречи главы украинского государства с журналистами из Крыма. Это инициатива Лаборатории журналистики общественного интереса вместе с журналом НВ объединить крымских медийщиков, правозащитников, чиновников, политиков, активистов из Крыма, чтобы вместе обозначить «рецепты» на пути к деоккупации Крыма накануне саммита Крымской платформы, который состоится 23 августа 2021 года в Киеве.

Некоторые из вопросов, касающихся Крыма, уже начинают решаться. Например, защита наших граждан и интересов украинского государства в международных судах. В то же время с каждым годом появляются новые вызовы. А именно назревающая в Крыму экологическая катастрофа или ограничения на перемещение для крымчан, введенные под предлогом пандемии. В этом номере мы говорим не только о проблемах, но и пытаемся найти решение и сформулировать ключевые аргументы.

Правовая война

Наш первый козырь — успехи в правовой войне. Например, решением прокурора Международного криминального суда Россия получила статус страны-оккупанта, массово нарушающего права жителей оккупированных территорий. За эти годы выросло поколение гражданских правозащитников в Украине и Крыму, которые фиксируют факты военных преступлений и собирают доказательную базу для дальнейших судебных процессов против России.

Реализация прав крымских татар

Второй козырь Украины — защита прав коренных народов, в частности крымских татар. В 2014 году 26 февраля именно они вышли под парламент Крыма отстаивать государственность Украины на полуострове. Сейчас среди политзаключенных там — большинство крымские татары. В этом спецпроекте не только их истории, но и то, как, несмотря на репрессии, они организовываются для помощи друг другу.

В июле 2021 года наконец был принят закон о коренных народах Украины, защищающий права крымских татар, караимов и крымчаков. Но этого недостаточно, пока не создана Крымскотатарская национальная автономия. Защита коренных народов — восстановление исторической справедливости и веский аргумент для цивилизованного мира. Тогда как статус автономии дает право на создание представительских органов самоуправления, которые будут работать на деоккупацию в перспективе.

Стратегия деоккупации и переходное правосудие

Третий козырь — это подписанная президентом Стратегия деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма, дающая надежду перейти от декларирования незыблемых фактов к разработке и внедрению конкретных механизмов. Речь идет о создании новой системы безопасности всего Черноморского региона. Параллельно государство должно работать над внедрением политики переходного правосудия — перехода от войны к миру, учитывающего не только вопросы, связанные со справедливостью в отношении преступников, но и по восстановлению прав жертв и политики памяти.

Политика непризнания и санкции

Проведение саммита «Крымская платформа» возвращает тему Крыма в мировую повестку дня и, к тому же, работает на информационное опережение российской пропаганды. Многое будет зависеть от нашей способности превратить подписанную декларацию более чем тремя десятками стран — в реальную помощь и план действий. В первую очередь настаивание на политике непризнания. Если Украина хочет, чтобы в вопросе непризнания аннексии Крыма все международные игроки придерживались правил, то она должна сама их четко определить, сделать публичными, установить ответственность за нарушения и, что самое главное, сама их добросовестно соблюдать. Санкционная политика как часть политики непризнания позволяет придерживаться и усиливать санкции против РФ.

Защита прав человека

Страна-оккупант совершает военные преступления против миллионов крымчан: насильственная паспортизация, милитаризация образования, незаконный призыв в армию. К примеру, на сегодняшний день известно о 9500 заключенных, вывезенных в Россию для отбывания наказания там. А это прямое нарушение Женевской конвенции: отбывать наказание они должны на территории Крыма. За последние полтора года ситуация усугубилась: Москва использовала пандемию коронавируса как повод по сути заблокировать жителей полуострова, усиливая разрыв связей между гражданами Украины, ограничив доступ к образованию, медицине и социальным услугам. Российская Федерация блокирует любые возможности проводить независимые мониторинговые визиты международными организациями на территории полуострова, что делает Крым территорией бесправия и страха. Как и в Чечне применяется практика насильственных исчезновений.

Связи между людьми и сохранение культурного наследия

Наши люди — наш главный козырь. Крымское гражданское общество за все время оккупации борется за освобождение Крыма. Именно они являются основой экспертной сети Крымской платформы. Критической является связь с проживающими в Крыму. Возможность получать образование и оформлять документы украинского образца, социальная и медицинская поддержка — доступ к этим благам для крымчан сознательно блокируется Москвой, однако политика сохранения связей продолжает быть действенным инструментом для последующей реинтеграции. Ежедневно через контрольные пункты между Херсонской областью и Автономной Республикой Крым проходят тысячи человек, что указывает на высокую потребность общения как между людьми, так и в получении услуг от государства.

Бизнес и экономика

Необходимо также расширить список категорий граждан, пострадавших от оккупации. Например, отличия между правилами ведения бизнеса в Украине и России. РФ ограничивает реализацию экономических свобод, увеличивает налоги и штрафы, широко применяет уголовное преследование предпринимателей, чего никогда не было в украинском законодательстве.

Экология

Череда потопов, загрязнение почвы, колонизация — а именно заселение десятков тысяч людей, застройка полуострова, в условиях, когда критическая инфраструктура не была рассчитана на такое количество жителей, а систем по переработке отходов явно недостаточно. Это новые реалии полуострова-курорта. Об этом — материал Максима Кошелева. До сих пор Украина не использовала ресурс международных экологических организаций, почти не работала со странами-партнерами, которые до сих пор находились в стороне от крымского вопроса, но были готовы включиться в дискуссию по защите окружающей среды, а сейчас могут стать дополнительными адвокатами деоккупации полуострова. Особенно в условиях, когда экология является актуальной темой, вокруг которой готов сплотиться мир.

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