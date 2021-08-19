Ил-112В: что не так с самолетом РФ, который разбился прямо перед презентацией? 6 19.08.2021, 13:07

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фото: ТАСС

Самолет считается гордостью российской авиационной промышленности.

Проект легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, опытный экземпляр которого разбился во вторник в Подмосковье, далек от завершения и страдает от серьезных конструктивных недостатков, но самолет, тем не менее, был отправлен на авиашоу, где должен был состояться его первый показ широкой публике, пишет сайт BBC . Что случилось с самолетом и можно ли было предотвратить катастрофу?

Как и несколько других самолетов, полностью созданных после распада СССР, Ил-112В считается гордостью российской авиационной промышленности - его первый полет 30 марта 2019 года освещали ведущие СМИ.

В конце августа самолет должен был стать одним из главных участников крупнейшей российской военной выставки «Армия-2021».

Это не только крупное событие на рынке вооружений, но и важное пропагандистское мероприятие.

Весной Ил-112В перелетел с заводского аэродрома в Воронеже на летное поле испытательного центра в Жуковском. Однако перед выставкой он перебазировался на аэродром в Кубинке, откуда и должен был вылетать для показательных полетов на "Армии". Возле этого аэродрома он и разбился.

Что случилось с самолетом?

О причинах катастрофы говорить пока рано - их установит государственная комиссия по расследованию ее причин.

Тем не менее совокупность двух факторов - возгорания в районе мотора на правом крыле и проблемы с двигателями, о которых говорилось в прошлые годы - привели к тому, что в прессе «пожар правого двигателя» стали называть «предварительной версией причины катастрофы». Об этом, в частности, рассказал источник РИА Новости в ОАК.

На любительской видеозаписи катастрофы видно, что самолет летел на небольшой высоте и с невысокой скоростью, заходя на посадку, когда в районе двигателя на правом крыле возникло возгорание.

Довольно быстро он стал заваливаться на правое крыло и в конце концов перевернулся в воздухе и врезался в землю.

Пожар действительно начался на правом крыле в том месте, где расположен мотор, однако со стопроцентной уверенностью говорить о том, что это был пожар двигателя, нельзя, считает глава аналитической службы агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

«Были ли это агрегаты самого двигателя, винта, топливной или масляной системы, по кадрам видеосъемки этого невозможно сказать. А топливная или масляная системы относятся к силовой установке в целом, но это не конкретно двигатель», - сказал эксперт.

По словам Пантелеева, показания датчиков системы пожаротушения помогут выяснить, где именно начался пожар: «Изучение характера повреждений, обломков, изучение записей бортового самописца должно дать ответ на вопрос, были ли в этом полете проблемы, связанные с работой электронной системой управления [...], были ли срабатывания аварийной сигнализации по вибрации, по температурам, по оборотам».

Слабые моторы

Проблемы с моторами были одной из известных особенностей проекта Ил-112В.

На Ил-112В установлены двигатели ТВ7-117СТ разработки компании «Климов».

Это один из моторов целого семейства ТВ7-117, среди которых - вертолетный ТВ7-117В, который выпускается серийно. ТВ7-117СТ01 с небольшими отличиями устанавливается на самолет Ил-114, который планируется в будущем выпускать в гражданской и, возможно, военной версиях.

Этот мотор, по словам военного эксперта Российского совета по международным делам (РСМД) Ильи Крамника, изначально был не совсем подходящим для Ил-112В - его мощности в 3000 лошадиных сил явно не хватает для самолета с такими размерами. Эксперт привел в пример итальянский самолет Alenia C-27 Spartan, который при таких же габаритах вооружен моторами Rolls-Royce мощностью в 4700 лошадиных сил каждый.

Крамник рассказал, что и эта мощность была получена путем форсирования базовой модели мотора: «Можно так делать, делают форсированные двигатели. Но за все надо платить, и о том, что это не самые подходящие моторы, уже не раз говорилось».

Эти моторы планируется ставить на региональные пассажирские самолеты Ил-114-300. Как отмечает Олег Пантелеев, мощность этих моторов может быть достаточной для гражданского авиалайнера, но она все равно рано или поздно не устроит военных.

Как минимум, такие моторы не позволят ни увеличить Ил-112, ни создать патрульную версию Ил-114 (такие планы есть в министерстве обороны).

Отказы и поломки

С двигателями ТВ7-117СТ было связано несколько инцидентов уже в ходе испытаний Ил-112В. Это признавали сами разработчики.

«В процессе первых полетов фиксировался перегрев масла в системе теплообменника новой конструкции. Для работоспособности двигателя это критичный момент. Случалось, в ходе испытаний пилотам даже приходилось отключать силовую установку», - цитирует Aviation Explorer слова генерального конструктора ОДК-«Климов» Всеволода Елисеева. По его словам, эту неисправность потом устранили.

О другом случае в интервью, опубликованном весной 2019 года, рассказал зампредседателя научно-технического совета, а в прошлом - главный конструктор ПАО «Ил» Николай Таликов.

По его словам, 12 декабря 2018 года во время наземного запуска моторов один из них отказал из-за неисправности работы автоматики. В тот раз у мотора также разрушилась втулка винта.

30 марта 2019 года во время первого полета произошел отказ другой системы, из-за которой мотор двигатель неожиданно переключился с автоматической системы управления на гидромеханическую. Это не привело к его остановке, экипаж благополучно посадил самолет.

Уже после катастрофы Таликов дал эмоциональное интервью изданию News.ru: «Я ожидал. Я несколько лет ору, что двигатели - дерьмо. Что они подведут в конечном итоге. Никто внимания на нашей славной фирме не обращает. Седьмой начальник у нас за последние пять-шесть лет, никто внимания не обращает. Вот и дождались».

«Самолёт только начал летать. Где-то десятый полёт сделал. 13 числа прилетел из Воронежа, проблемы с двигателем были», - сказал он.

Перевес

Второй известной проблемой Ил-112В стал его вес. Уже к первому полету 30 марта 2019 года стало понятно, что он примерно на 2,5 тонны тяжелее показателя, установленного в техническом задании.

Таликов объяснял это тем, что на заводе сменились поколения конструкторов.

«Новое руководство гнало план, лишь бы побыстрее выпустить документацию. Задачи по весовому проектированию ушли на второй план. В итоге в документации то и дело обнаруживались ошибки и белые пятна», - рассказывал он.

Как объясняет Илья Крамник, в этом случае проявились системные проблемы российского авиапрома, корни которых уходят еще во времена СССР.

«Центром компетенции по грузовым самолетам, по любым, в Советском Союзе было КБ Антонова. И даже у Ил-76 в некоторых грузовых вещах, включая рампу, частично грузовой отсек тоже антоновцы участвовали. И такая разработка, которую мы начали делать сами, это была исходно довольно трудная задача», - рассказал он.

В 2012 году ВВС России планировали закупить до конца 2020 года около 10 украинских самолетов Ан-140 в военно-транспортной версии, а потом - еще дополнительно 15 единиц. Сборкой самолетов занимался российский завод «Авиакор». В ВВС в результате попало всего пять Ан-140.

ВВС России решили возобновить программу Ил-112В еще до событий в Украине в 2014 году, в ходе которых Россия аннексировала Крымский полуостров и отношения двух стран резко ухудшились. В любом случае о поставках военных самолетов из Украины после 2014 речи быть не могло.

В марте 2021 года, когда в Воронеже возобновились испытательные полеты самолета, производители заявили, что смогли снизить его вес.

«Были доработаны все системы самолета и проведена работа по снижению веса воздушного судна, что позволило передать самолет на этап предварительных испытаний, проводимых совместно с министерством обороны», - заявил тогда управляющий директор ПАО «Ил» Сергей Ярковой.

Младенец в торговом центре

Первый испытательный экземпляр самолета должен был стать одним из главных экспонатов на военном форуме «Армия-2021». Именно поэтому его перебазировали с аэродрома ЛИИ им. Громова в Жуковском на Кубинку.

По словам Ильи Крамника, испытательный образец самолета не предназначен для демонстрационных полетов, и отправлять его на авиационное шоу было нельзя.

«Его перегнали в Жуковский для продолжения испытаний. Это аэродром летно-исследовательского института. Он должен был туда прилететь и сидеть, готовиться к испытательным полетам. Подготовка к испытательным полетам - это такая длинная, сложная процедура с многочисленными дополнительными проверками, в том числе и двигателя. И если там действительно была неисправность двигателя, то, может быть, они бы ее во время очередной наземной гонки выявили», - сказал он.

«Можно ли в принципе ставить [на испытательные полеты] опытную машину, которая на самой ранней стадии своего создания находится? Давайте мы еще новорожденного ребенка куда-нибудь на вокзал или в торговый центр вытащим, а потом будем удивляться, чего это ему плохо», - добавил он.

По словам Олега Пантелеева, показ Ил-112В на выставке - это «серьезное изъятие самолета из программы испытаний».

«Ну и плюс - расходование ресурсов, ведь, [на этом этапе испытаний] у многих агрегатов довольно строгие ресурсные ограничения», - отмечает эксперт.

Что дальше?

Парк военно-транспортной авиации в российских ВКС считался не самым новым уже в конце 1990-х - начале 2000-х годов, когда в России и Украине стали срочно разрабатывать новые машины на смену легким транспортникам Ан-26.

Спустя 20 лет ситуация сильно ухудшилась. Точных данных о том, сколько Ан-26 осталось в войсках в летном состоянии, в открытых источниках нет, но по разным оценкам все они придут в негодность в ближайшие несколько лет.

По мнению обоих экспертов, опрошенных Би-би-си, несмотря на катастрофу и проблемы с моторами, альтернатив Ил-112В для российской армии нет.

Сейчас второй экземпляр Ил-112В испытывают на прочность на стенде, а на авиационном заводе в Воронеже строят третий и четвертый самолеты, которые будут участвовать в летных испытаниях.

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