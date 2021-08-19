Отец Марии Колесниковой: Требую, чтобы суд над моей дочерью сделали открытым 2 19.08.2021, 15:20

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Александр Колесников

Александр Колесников рассказал, что с начала процесса ему не разрешают свиданий с дочерью.

Отец политзаключенной, члена команды Бабарико Марии Колесниковой Александр не собирается просить о помиловании.

- В данной ситуации я требую, чтобы суд над моей дочерью сделали открытым, — сказал отец Марии Колесниковой о в эфире канала «Дождь», пишет «Салідарнасць».

- Накануне общественности было заявлено, что на Марию Колесникову и Максима Знака имеется «достаточное количество весомых обвинений и доказательств их вины». Но тогда почему я, как отец (или другие неравнодушные люди), не могу присутствовать на процессе, чтобы услышать эти обвинения? Если обвинителям нечего скрывать, зачем делать суд закрытым? Если у вас достаточно фактов, почему вы не можете их объявить открыто?

Александр сказал, что с начала процесса ему не разрешают свиданий с Марией. От адвокатов он получает скупую информацию о состоянии дочери.

— На нашу с отцом Максима Знака просьбу даже не о свидании, а хотя бы о том, чтобы нас допустили в зал заседаний до начала процесса, чтобы мы издалека увидели наших детей, было отказано.

От самой Маши я получил только две открытки в первый и второй день суда. Она была так рада, что встретилась не просто со своим единомышленником и коллегой, но и другом Максимом, что написала: «Я от радости смеялась, танцевала и показывала сердечки на всю катушку. Точно знаю, что все будет хорошо!».

Во второй открытке она написала, что Максим ее восхищает своим поведением в зале суда, своими комментариями. Это все, — сказал отец Марии Колесниковой.

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