Арендатором Dana Mall начали приходить письма с вопросами от европейских поставщиков 19.08.2021, 17:41

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Это связано с санкциями.

Как стало известно «Нашей Ниве», некоторым арендаторам торгового центра Dana Mall начали приходить письма от европейских поставщиков с просьбой разъяснить природу отношений с подсанкционными компаниями братьев Каричей (сербские инвесторы), торговыми площадками, связанными с их бизнесом. Речь о самых разных магазинах: от одежды до техники.

«Мы не будем лгать и, естественно, признаемся, что мы арендуем площади у Dana Mall. Естественно, мы предвидим и следующее письмо после нашего ответа, с требованием выехать под угрозой прекращения поставок, и приступаем к этому готовиться», — говорит один из менеджеров, компания которого готовит ответ европейским поставщикам.

Другие игроки рынка недвижимости Минска объяснили, что бизнес знает об этих проблемах: возникла ситуация, когда с Каричами разрывают предварительные договоры аренды на еще не сданных арендных площадях в «Минск-мире».

«Сейчас это грозит тем, что западные поставщики выберут себе другого продавца», — говорит сведущий менеджер.

В конце 2020 года Евросоюз наложил санкции на Dana Holdings/Dana Astra с аргументацией, что этот бизнес поддерживает тесные отношения с Лукашенко.

Dana Mall — самый крупный торгово-развлекательный центр в Беларуси. Здесь находятся магазины многих западных брендов, например, Zara, Stradivarius, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Massimo Dutti, New Balance, I-Store, PANDORA, Next.

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