Балабол 5 20.08.2021, 9:10

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фото: ТАСС

Как Украина может «раздавить» Таракана.

9 августа в ходе своей «большой ереси» Лукашенко неоднократно попенял руководство Украины в неблагодарности за поставки нефтепродуктов, пишет телеграм-канал «Минская семибоярщина».

Давайте все же разберемся, действительно ли так уж зависима Украина от белорусских нефтепродуктов? Может ли минская власть, в случае конфликта, реализовать свои угрозы и прекратить поставки углеводородов?

В 2020 году Украина по объему товарооборота и экспорта заняла второе место среди всех торговых партнеров Беларуси. Экспорт белорусских товаров в Украину составил $3,1 млрд. долларов. Основу белорусского экспорта в прошлом году составили: нефтепродукты, минеральные, калийные и азотные удобрения, кокс и битум, нефтяные газы, тракторы и тягачи, грузовые автомобили, плиты ДВП, шины. По ряду позиций нефтепродуктов, таких как автомобильный бензин и битум, доля белорусской продукции на украинском рынке составляла 50%.

Даже на первый взгляд цифры официальной статистики четко свидетельствуют, что угрозы Лукашенко – обычный риторический запал. В текущих условиях экономической блокады со стороны Европейского союза, белорусские товарные потоки не найдут иного направления кроме российского и украинского. Рассмотрим подробнее:

1. Санкции Великобритании. Сторонники режима Лукашенко в качестве аргумента против неэффективности санкционной политики приводят их декларативность. Зачастую это так и есть. Но только на короткой временной дистанции. Касательно белорусских нефтепродуктов: Великобритания занимает третье место по объему экспорта нефтепродуктов. Это не означает, что конкретные объемы нефтепродуктов идут в английские порты. Это означает, что ЗАО «Белорусская нефтяная компания» отгружает нефтепродукты в адрес своей дочерней компании BNK UK LTD, которая, в свою очередь, реализует нефтепродукты на европейском и американском рынках. «Дочка» в Лондоне была учреждена по вполне прагматичным соображениям: близость к финансовым инструментам (кредиты, аккредитивы, инструменты хеджирования и прочее), расположение в центре европейской деловой активности, респектабельность, наконец. И, прежде всего, удобство в отмывании денег группой Семашко. Теперь работа BNK UK под огромным вопросом.

2. Реэкспорт белорусских нефтепродуктов. Говоря о реэкспорте, прежде всего, стоит сказать об авиационном топливе Jet A-1. Основным направлением сбыта данного продукта, производимого ОАО «Нафтан», после внутреннего рынка, является Литва (получатель Трансхема, дочка ЗАО «БНК»). Причем в тех объемах, которые поставляют в Литву (около 5 000 тонн ежемесячно), сама Литва совершенно не нуждается. В свою очередь сама Литва является одним из крупнейших поставщиков авиационного керосина в Украину. Цепочка движения «схематозного керосина» проста: Беларусь – Литва – Украина. Основная маржа оседает на счетах «дочки» ЗАО «БНК» в Литве. И опять за этой схемой стоит все та же группа Семашко. Курирует реэкспорт лично Кочанова при соглядатае Тертеле.

3. Высокая маржинальность украинского рынка. Отнюдь не ради благотворительности поставляются белорусские нефтепродукты в Украину в таком объеме и ассортименте. Помимо традиционных ГСМ, украинский рынок поглощает и белорусскую нефтехимию. Так, например, фталевый ангидрид производства ОАО «Лакокраска» реализуется в Украину с маржинальностью минимум $80-100 долл. США на тонне. Доходность реализации в страны ЕС не превышает $20 долл. США на тонне. Подобным образом обстоят дела и с прочими нефтепродуктами. К примеру, автомобильные бензины и дизельное топливо выгоднее продавать именно в Украину. Рентабельность на $50-70 долларов на тонне выше в сравнении с прибалтийским рынком.

4. Рынок сбыта «растворителей». Мы уже не раз раскладывали схемы «придворных бизнесменов» по реализации в Украину битума под видом эмульсий, прямогонного бензина под видом растворителей и прочих ингибиторов, в обход уплаты белорусских экспортных пошлин и украинских ввозных акцизов.

Это касаемо нефтепродуктов. Хотя гораздо в большом количестве в Украину поставляются другие промышленные товары. «Отмывочное детище» Семашко – товаропроводящая сеть, состоит из более ста компаний: БелАЗ, МТЗ, МАЗ и Атлант… К тому же в Украине действует тринадцать сборочных производств белорусской техники: тракторов МТЗ (в Николаеве и Нежине), зерноуборочных комбайнов Гомсельмаш в Николаеве, лифтового оборудования в Вышгороде, троллейбусов МАЗ (по одному в Днепре, Виннице и в Броварах), коммунальной и дорожной техники, пожарных машин на шасси МАЗ (по одному в Кременчуге, Броварах и Прилуках), троллейбусов Белкоммунмаш в Луцке, воротных систем Алютех в Броварах, электроизмерительных приборов Энергомера в Харькове.

Одним словом, балабол Лукашенко в своем репертуаре – поплявузгал и продолжает воровать дальше.

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