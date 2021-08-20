Чем пахнет айсберг и как звучит изменение климата 1 20.08.2021, 10:51

Семь проектов о глобальном потеплении.

Глобальному потеплению 40 лет. 21 августа 1981 года вышел номер журнала Science, в котором группа физиков, занимавшихся изучением атмосферы Земли, объявила, что из-за выбросов углекислого газа и другого антропогенного воздействия планета стала нагреваться и этот процесс будет прогрессировать, что означает наступление эпохи глобального потепления. В недавнем докладе ООН утверждается, что глобальное потепление происходит с беспрецедентной скоростью, а некоторые вызванные им процессы уже необратимы. За 40 лет глобальное потепление из гипотезы превратилось в реальность, а из предмета шуток — в источник постоянного беспокойства. Журналист kommersant.ru Ульяна Волохова изучила, как художники и музыканты придумывали способы рассказать о глобальном потеплении самым доступным образом.

Ice Watch

Олафур Элиассон, 2014

Фото: Olafur Eliasson

В 2014 году датско-исландский художник Олафур Элиассон выложил на главной площади Копенгагена 12 ледяных глыб весом от 1 до 6 тонн. Все они откололись от Гренландского ледяного щита (одного из двух полярных щитов Земли) и были выловлены художником вместе с геологом Миником Розингом у берегов Гренландии. Усилившееся в связи с глобальным потеплением таяние ледника в Гренландии давно вызывает беспокойство ученых: по некоторым прогнозам он может полностью растаять в течение 1000 лет, что кардинально изменит климат Земли.

Инсталляция в Копенгагене была приурочена к публикации пятого доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата, в котором, в частности, прогнозировалось уменьшение массы ледников на Земле до 36% уже к 2100 году. Инсталляция Элиассона, с одной стороны, демонстрировала неумолимость этого процесса — выложенные в виде условного циферблата, осколки лежали на главной площади, пока не растаяли, с другой — позволяли увидеть реальную природу за абстрактными цифрами статистики. Осколки можно было гладить, лизать, обнимать, забираться на них, а Миник Розинг особо советовал принюхаться к айсбергу: много тысяч лет назад, когда лед только образовывался, в него попали пузырьки чистого воздуха, еще не загрязненного деятельностью человека. В 2015 году проект Ice Watch получил продолжение на площади Пантеон в Париже, а в 2018-м перерос в масштабную инсталляцию в Лондоне: 24 осколка гренландского ледника были привезены во двор галереи Tate Modern, еще шесть — в Сити. На то, чтобы полностью растаять, им понадобилось всего 24 дня.

«Песня о нашей теплеющей планете»

Дэниел Кроуфорд, 2013

Виолончелист и географ Дэниел Кроуфорд превратил статистику изменения среднегодовой температуры на Земле за последние 130 лет в музыкальную композицию. За основу были взяты данные Института космических исследований НАСА. Самая низкая нота, которую может взять виолончель,— «до» большой октавы — стала эквивалентом самой низкой среднегодовой температуры (в 1909 году она составила –0,48°C). Повышение на полтона означало повышение температуры на 0,03°C (то есть «ре» большой октавы соответствовало температуре –0,42°C). В 2013 году Кроуфорд представил композицию, отражающую изменение среднегодовой температуры с 1880-го по 2012 год.

В этот период рекордным оказался 2010 год, когда среднегодовая температура Земли достигла 0,72°C («ля» третьей октавы). В 2015-м он продлил сочинение до 2014 года и адаптировал его для струнного квартета, в котором за каждым инструментом был закреплен свой климатический регион (виолончель отвечала за экваториальную зону, альт — за средние широты, две скрипки за приполярные регионы). Это, по мнению Кроуфорда, позволило сделать масштаб изменений еще более наглядным: партия скрипки позволяла услышать, как стремительно нагревается Арктика, где за последние 20 лет зима стала теплее в среднем на 5°C.

«Капсулы загрязнения»

Майкл Пински, 2018

Фото: Peter Macdiarmid for Somerset House

Проект британского художника Майкла Пински посвящен не столько самому глобальному потеплению, сколько его причинам — концентрации выбросов в атмосферу различных газов. В Лондоне, во дворе музея Сомерсет-хаус, он выстроил павильон, состоящий из пяти куполов, наполненных воздухом пяти различных точек планеты. Первый купол — норвежский остров Таутра, где воздух считается самым чистым в мире.

Далее следуют Лондон с высокой концентрацией диоксида азота, тяжелый воздух Пекина, Нью-Дели и, наконец, Сан-Паулу, где от концентрации этанола слезятся глаза. Чтобы усилить ощущение присутствия в этих городах, Пински имитировал в капсулах и их климат — например, гнетущую жару Нью-Дели, в которую дымогенератор то и дело выкидывал новую порцию смога. Место для инсталляции было выбрано не случайно — Сомерсет-хаус находится в районе, который стал двигателем индустриализации Англии, а вместе с ней и экологической катастрофы: каждый пятый ребенок в Лондоне страдает от астмы.

HighWaterLine

Ив Мошер, 2007

Фото: Eve Mosher / evemosher.com

Тот факт, что ураганы год от года становятся сильней, ученые напрямую связывают с глобальным потеплением: чем выше температура поверхности океана — тем мощнее и разрушительнее формируется ураган. Американская художница Ив Мошер решила визуализировать прогнозы ученых о том, что если темпы глобального потепления не замедлятся и будут расти, то каждые 20 лет на Нью-Йорк будет обрушиваться минимум три сильных урагана, способных затопить прибрежную зону.

Исследовав топографию Нью-Йорка, Мошер прочертила линию длиной 120 км, отмечавшую уровень, до которого может подняться вода в случае сильного урагана. Ураган Сэнди в 2012 году подтвердил прогноз Мошер — тогда затопило многие районы, которые очертила художница. В 2013 году Мошер повторила проект в Майами, на этот раз лишь нарисовав план, по которому нужно было прочертить линию: самой разметкой занялись жители города, нанеся на план за три дня 40 км линии затопления. В 2014 году проект по такому же сценарию повторили в Филадельфии.

«Явное предначертание»

Алексис Рокман, 2004

Фото: © 2004, Alexis Rockman

5004 год, Бруклин — от знаменитого моста до Бруклинского музея — затоплен водой, городской ландшафт превратился в ландшафт дна Мирового океана, который заселили тропические животные и растения, эмигрировавшие сюда из-за глобального потепления. Фантасмагорический пейзаж не просто художественная фантазия — в том, как будет выглядеть мир, если человечеству не удастся остановить глобальное потепление, американского художника Алексиса Рокмана консультировали лучшие ученые и эксперты.

Палеонтолог Питер Уорд помогал спрогнозировать образ животных будущего, агроном и климатолог Синтия Розенцвейг отвечала за флору, архитекторы Диана Льюис и Крис Моррис анализировали, как архитектура Бруклина будет разрушаться под водой. Сразу после завершения масштабной картины «Явное предначертание» Рокман занялся серией картин «American Icons». В них он анализирует, как будут выглядеть в будущем другие значимые места США — парк Disney World, Капитолий, Голливуд, гора Рашмор и т.д.

«+1,5°C меняют всё»

Музей Прадо и Всемирный фонд дикой природы, 2019

Фото: WWF SPAIN / MUSEO DEL PRADO

Кураторы музея Прадо вместе с сотрудниками Всемирного фонда дикой природы сделали цифровые реплики картин из коллекции музея, изменив ландшафт на них так, как он будет выглядеть, если к концу века среднегодовая температура планеты увеличится на 1,5°C. Изменениям подверглись четыре картины. В «Конном портрете Филиппа IV» Диего Веласкеса затопило долину позади короля Испании. В «Мальчиках на пляже» Хоакина Сорольи дети плещутся не в чистом море, а на покрытом илом и трупами рыб берегу. В «Пейзаже с Хароном, переправляющимся через Стикс» Иоахима Патинира вместо полноводной реки Харон сплавляется по пересохшему руслу реки.

В «Зонтике» Франсиско Гойи буйную зелень сменили выжженная солнцем плантация и лагерь беженцев. Этот проект музей Прадо и Всемирный фонд дикой природы приурочили к 25-й конференции ООН, затрагивавшей гуманитарные последствия глобального потепления. Так, по данным ООН, уже сейчас беженцев, которые покидают свои дома из-за стихийных бедствий, вызванных глобальным потеплением, больше тех, кто бежит от военных действий, а к 2050 году число таких людей может достигнуть 1 млрд, даже если среднегодовая температура остановится на сегодняшнем уровне. Если же температура повысится на 1,5?, то к концу XXI из-за таяния двух ледовых щитов полностью или частично могут быть затоплены Лондон, Сидней, Шанхай, Санкт-Петербург, а Испания и Монголия рискуют, напротив, превратиться в пустыни.

«Белый странник»

Luftwerk, 2017

Фото: Courtesy of Luftwerk

В 2000 году от ледника Росса в Антарктиде откололся самый большой в истории наблюдений айсберг. Его вес был около 3 трлн тонн, ученые дали ему имя В-15. Он таял 10 лет, и за его судьбой следили сотни исследователей. Один из них, гляциолог Дуглас Макайил, фиксировал все сейсмические данные айсберга — от первой трещины, отколовшей его от ледника, до последней растаявшей льдины. Сейсмические данные айсберга — это низкочастотный звуковой сигнал, не различимый человеческим ухом, но ощущаемый флорой и фауной Мирового океана. Сделать этот опыт доступным и для человека попробовал чикагский дуэт Luftwerk (Петр Бахмайер и Шон Галлеро). Они перевели звук на другие частоты и увеличили скорость воспроизведения — получился слегка тревожный, а местами откровенно жуткий саундтрек, похожий на предсмертный рык большого животного. Эта аудиозапись стала главной частью иммерсионной инсталляции «Белый странник», которую Luftwerk установили на набережной Чикаго.

Из множества динамиков расставленных вокруг одного из самых узнаваемых зданий города — Riverside Plaza — доносились звуки распада айсберга, а на самом здании появилось граффити в виде трещины. Точно такая же, только в 9 тыс. раз больше, весной 2017 года образовалась в арктическом леднике Ларсена, а летом от него откололся очередной гигантский айсберг весом в 1 трлн тонн.

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