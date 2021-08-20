закрыть
20 августа 2021, пятница, 12:02
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Профессор Андрей Зубов: Четыре из пяти белорусов настроены против Лукашенко

  • 20.08.2021, 11:47
  • 1,264
Профессор Андрей Зубов: Четыре из пяти белорусов настроены против Лукашенко
Андрей Зубов
Фото: RFE/RL

Режим может обрушиться в любой момент.

Как и когда может закончиться авторитаризм в России и Беларуси? Захочет ли Кремль в результате давления США на Беларусь ответить еще большей интеграцией вплоть до объединения двух стран? Считают ли российские историки белорусов и россиян единым народом?

Об этом и о другом «Радыё Свабода» рассказал с российский историк, доктор исторических наук, профессор Андрей Зубов.

«Будет попытка объяснить Лукашенко, чтобы он остановился»

– Первый вопрос – о реакции российского руководства на ситуацию с американскими санкциями против режима в Минске. Не возникнет ли у Кремля желания еще больше противодействовать Вашингтону вплоть до включения Беларуси в состав Российской Федерации? Ведь Кремль видит своим главным противником США.

– Все не так просто. Кремль действительно видит своим главным соперником США, но в то же время Путин ясно понимает, что воевать с Соединенными Штатами, даже в условиях холодной войны, Россия не может. Это значит, что с Соединенными Штатами можно портить отношения к какой-то границе, не более того. Он очень оценил встречу с Байденом, он очень оценил самого президента Байдена. Я думаю, что в этой ситуации разговора об аннексии Беларуси нет и не может быть.

Конечно, Путин мечтал бы... Он видел себя объединителем российской земли, он мечтал присоединить Беларусь, но это все в прошлом.

Сейчас, я думаю, Путин скорее озабочен тем, что чрезвычайно глупая политика Лукашенко ведет к экономическому краху. Режим Беларуси требует от России все новых и новых миллиардов долларов, которых у России нет. Россия сама, в целом, небогатая страна. И этот миллиард, это же не просто из нашего кармана. Это миллиард, который все равно взял бы Путин. Но так он бы положил его в свой карман, а он кладет его в карман Лукашенко. Путину это совсем не нравится. Сколько можно! Ты ведешь себя все больше и глупее, можно сказать провоцируешь и издеваешься над Западом (речь идет о беженцах в Литву и Латвию), а почему я должен платить за твою глупость?

Поэтому, мне кажется, реакция будет иной. Будет попытка объяснить Лукашенко, чтобы он остановился, чтобы проводил какой-то более умеренный курс, хотя бы такой, который проводит Путин.

«Лукашенко может бегать с автоматом и угрожать, что всех постреляет, ну и что дальше? Это тупик»

– Не так давно я прочитал несколько ваших публикаций в Фейсбуке, которые можно назвать достаточно оптимистичными. Вы пишете, что белорусская революция не закончилась и что очень скоро диктатура у нас упадет. Более того, почти такой же прогноз вы даете и для будущего России. Что вам дает основания так думать? В мире хватает примеров, когда диктатуры держались многими десятилетиями. Что может сейчас сделать белорусский народ, если в стране каждый день происходят задержания, аресты и суды?

– Репрессии, безусловно, в ближайшее время продолжатся с той или иной интенсивностью. Но я историк и поэтому не мыслю категориями одного дня (сегодня арестовывают, завтра выпускают), чтобы делать выводы надолго. Историк видит процессы. Я не вижу у режима Лукашенко, как и у режима Путина, перспективы длительного сохранения.

Понятно, что режим Лукашенко зависит от режима Путина. Если упадет режим Путина, режим Лукашенко долго не продержится. А то, что произошло в Беларуси год назад – сама белорусская революция – меня как историка и исследователя обнадежила.

Во-первых, она мне ясно показала, что все социологические исследования и опросы, которые проводят в наших странах, даже самые уважаемые и честные центры, ненадежны. Не потому, что, например, центр «Левада» пытается обмануть, но потому, что люди, отвечающие на вопросы, неискренние. Представьте себе, что в середине ХХ века какой-то социолог в СССР спрашивал бы, Поддерживаете ли вы режим Сталина. Понятно, что даже те, кто его не поддерживает, так бы никогда не сказали, люди же не самоубийцы.

То же самое сейчас и в наших странах. Как раз к прошлогоднему выступлению белорусов можно было подумать, что и Россия, и Беларусь соответствуют образу, о котором все еще любят писать в Украине – мол, вы не боевые, а вот мы можем организовать Майдан и т.д. Это неразумные слова. События прошлого года показали, что четыре из пяти белорусов настроены против режима, примерно так. Оказалось, что они готовы голосовать за Тихановскую, стоят в очередях, чтобы поддержать ее регистрацию – это значит, что мы имеем здесь активную позицию, а не просто равнодушных людей. Нет, они активно против, а 80% – это же колоссальная цифра.

Я думаю, в России такая же ситуация, только не более плачевная для режима. Как бы я не уважал Беларусь, это все же провинциальное сообщество – таких крупных интеллектуальных центров, как Москва, Санкт-Петербург или Екатеринбург, кроме Минска, в Беларуси нет. Поэтому в Москве и России должно быть еще больше людей, настроенных против режима. Просто не сложилась такая ситуация, когда это проявится.

Я езжу по стране – от Камчатки до Петербурга – и везде встречаю недовольство режимом, очень глубокое, и оно безусловно проявится. А, если да, то на чем удержаться режиму? Сталинский и гитлеровский режимы держались на железном занавесе, на том, что была полностью отрублена любая информация – была только направлена пропаганда. Как известно, на радиоприемники в Германии ставили такую картонку: «помни, слушание заграницы наказывается смертью».

А что могут сказать Путин и Лукашенко? Поэтому они ничего и не говорят. Лукашенко может бегать с автоматом и угрожать, что всех постреляет, ну и что дальше? Это тупик. Как только режим по тем или иным причинам ослабнет (умрет лидер, возникнет группа или случится какая-то катастрофа, как в прошлом году в Беларуси ситуация с COVID-19, который Лукашенко не признавал, а люди болели и умирали), то все начнет рушиться и уже не восстановится. Я в этом абсолютно убежден.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Коллективная теща для коллективного Валенсы
Коллективная теща для коллективного Валенсы Ирина Халип
Граница на замке, небо на прицеле
Граница на замке, небо на прицеле Владимир Халип
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко Вадим Прокопьев
Время пришло
Время пришло Андрей Санников