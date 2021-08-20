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В России резко подорожали гробы, кресты и ограды

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  • 20.08.2021, 15:23
В России резко подорожали гробы, кресты и ограды

Почему?

В России в августе значительно выросли цены на похоронную продукцию. Об этом пишет «Коммерсантъ». Причиной роста цен стало подорожание древесины и металла.

Так стоимость гробов выросла минимум на 30 процентов. Такое повышение цен на гробы происходит впервые за десять лет, и оно не последнее, рассказал изданию глава похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов. Деревянные кресты подорожали на 20 процентов, а металлические ограды для могил — в 2,5 раза, отмечает «Коммерсантъ».

В ближайшее время, по оценке экспертов, похоронные принадлежности не подешевеют.

В начале августа издание сообщало, что в первом полугодии доходы ритуальной отрасли выросли на 9 процентов и составили почти 37 миллиардов рублей. При этом смертность в России за тот же период, по данным Росстата, выросла на 16 процентов и составила один миллион сто тысяч человек.

По мнению экспертов, это связано с тем, что большая часть расчетов в сфере ритуальных услуг находится в серой зоне, а также с тем, что россияне, особенно в регионах, стали экономить на дополнительных ритуальных услугах. От организации похорон отказаться нельзя, а установку памятников и оградок можно отложить до улучшения финансового состояния или не делать вовсе, говорят эксперты.

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