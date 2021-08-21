закрыть
21 августа 2021, суббота, 10:29
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Наступает время побеждать

2
  • Телеграм-канал «Баста!»
  • 21.08.2021, 8:18
  • 2,042
Наступает время побеждать
Фото: ТАСС

Выход есть: это забастовка.

Каждый белорус хочет жить в свободной и процветающей стране. Каждый белорус — герой, потому что уже год каждый из нас борется за свободу родной страны. Но никто не хочет, чтобы повторился тот кошмар, который творила хунта трехпроцентного. Никто не хочет, чтобы пролилась еще хоть капля крови белoрусов.

Так какой же выход? Как победить хунту, не подставив ни одного из нас под дубинки сумасшедших прикорытников? Выход есть! Это забастовка! Массовый отказ от работы на таракана — самый эффективный метод борьбы. И мы видели, что это действительно так.

Сегодня мы имеем намного больше опыта, чем год назад, а это значит, что наша сила возросла в разы. Вспомните, как все прикорытники дрожали перед бастующими. Ох как они испугались. А значит забастовка — путь к победе!

Телеграм-канал «Баста!»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

популярное за неделю

Мнение

Коллективная теща для коллективного Валенсы
Коллективная теща для коллективного Валенсы Ирина Халип
Граница на замке, небо на прицеле
Граница на замке, небо на прицеле Владимир Халип
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко Вадим Прокопьев
Время пришло
Время пришло Андрей Санников