Наступает время побеждать 2 Телеграм-канал «Баста!»

21.08.2021, 8:18

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Фото: ТАСС

Выход есть: это забастовка.

Каждый белорус хочет жить в свободной и процветающей стране. Каждый белорус — герой, потому что уже год каждый из нас борется за свободу родной страны. Но никто не хочет, чтобы повторился тот кошмар, который творила хунта трехпроцентного. Никто не хочет, чтобы пролилась еще хоть капля крови белoрусов.

Так какой же выход? Как победить хунту, не подставив ни одного из нас под дубинки сумасшедших прикорытников? Выход есть! Это забастовка! Массовый отказ от работы на таракана — самый эффективный метод борьбы. И мы видели, что это действительно так.

Сегодня мы имеем намного больше опыта, чем год назад, а это значит, что наша сила возросла в разы. Вспомните, как все прикорытники дрожали перед бастующими. Ох как они испугались. А значит забастовка — путь к победе!

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