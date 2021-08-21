Талибы: как слова расходятся с делом 2 21.08.2021, 11:58

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Жители Афганистана начали оказывать сопротивление боевикам.

Черные списки сторонников прежней власти, увольнения по гендерному признаку, принудительная выдача замуж несовершеннолетних девочек.

Это все происходит сейчас в Афганистане на фоне декларируемых талибами амнистии, гражданских ценностей и гарантий спокойной жизни. Как слова «Талибана» расходятся с делом, рассказывает репортер «Белсата» Игорь Винявский.

Талибы убили родственников журналиста Deutsche Welle, разыскивая самого журналиста, который уже в Германии. Талибы составили черный список сторонников прежней власти. Талибы проводят «целевые визиты от двери к двери», чтобы найти людей, которые работали с силами США и НАТО. Такие заголовки появились в западных СМИ уже после пресс-конференции 17 августа, которую провел официальный представитель «Талибана» Забихулла Муджахид.

«Мы обеспечиваем безопасность всем, кто работал с Соединенными Штатами и союзными войсками. Что касается талантов, мы не хотим, чтобы они покидали страну. Мы хотим, чтобы они служили своей родине», – говорил 17 августа Забихулла Муджахид.

А телеведущая канала RTA не смогла попасть на работу. Проработав журналистом шесть лет, Шабнам Давран потеряла работу, потому что она женщина. Запрет на профессию ей объяснили сменой политической системы. Журналистка записала обращение в твиттере.

«Те, кто меня слушает, если мир слышит меня, тогда, пожалуйста, помогите нам. Наши жизни в опасности», – сказала Шабнам Давран.

VIDEO: A female news anchor with Afghan television has released a video saying she was refused access to her workplace as a result of the Taliban's takeover of the country pic.twitter.com/ybPGV30h7s — AFP News Agency (@AFP) August 20, 2021

Не прошло и недели, как «Талибан» в лице Муджахида обещал разрешить женщинам вернуться на работу, а девочкам – в школу.

«Женщинам будут предоставлены все их права, будь то работа или другая деятельность, потому что женщины являются ключевой частью общества. И мы гарантируем все их права в рамках ислама», – говорил Забихулла Муджахид.

Но женщин уже начали увольнять, выгонять из учебных заведений, а девочек – насильно выдавать замуж. Правозащитники говорят о фактах, когда 12-летних девочек отдают солдатам в жены, как награду.

«Они все равно будут закручивать гайки. Это природа режима. Они будут сталкиваться с сопротивлением, и мы уже видели начало этого сопротивления после того шока, который потряс Афганистан», – говорит Игорь Семиволос, директор Центра ближневосточных исследований в Киеве.

Особенно положение женщин ухудшилось в сельской местности. Из-за страха быть убитыми женщины уже сами начинают носить паранджу. Игорь Семиволос поясняет, почему так происходит:

Нужно понимать, что Афганистан очень разнится. Есть современные города, образованные элиты, часть современного духовенства. А есть дремучие люди, племенные вожди и иже с ними, которые живут по достаточно древним традициям.

Впрочем, есть и другие мнения. То, что в России группировка «Талибан» официально запрещена, не мешает российской дипломатии проводить встречи с талибами и выражать уверенный оптимизм на перспективу.

«Сейчас талибы в Кабуле декларируют и на практике доказывают свою готовность уважать мнение других. Это, я считаю, позитивный сигнал», – говорил 17 августа Сергей Лавров, министр иностранных дел России.

Лидеры «Талибана» тем временем приглашают иностранные государства прийти разрабатывать полезные ископаемые в обмен на поддержку в восстановлении страны.

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