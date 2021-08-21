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В белорусские вузы недобрали семь тысяч студентов

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  • 21.08.2021, 12:13
  • 7,202
В белорусские вузы недобрали семь тысяч студентов
Фото: kp.by

Министр-коммунист Карпенко попытался скрыть небывалый провал.

Общий план приема в учреждения высшего образования Беларуси в 2021 году составлял около 55 тысяч человек. Однако зачислено зачислено около 48 тысяч абитуриентов, пишет Thinktanks.by.

Не далее как 1 августа министр образования Игорь Карпенко рассказал о планах приема в белорусские вузы в 2021 году.

«Вступительная кампания идет своим чередом. Этап централизованного тестирования завершился, сейчас проходят внутренние испытания на творческие и спортивные специальности. Зачисление на бюджет завершится 5 августа, а на платную форму обучения - 11 августа. Общий план приема в учреждения высшего образования составляет около 55 тыс. человек, из которых порядка 29 тыс. парней и девушек наберут на бюджетное обучение», - рассказал Игорь Карпенко.

Однако о реальном наборе сообщил не министр, а консультант управления высшего образования главного управления профессионального образования Министерства образования Ремма Герловская.

«В этом году практически треть вузов либо возобновила прием по специальностям, либо открыла новые. Это было востребовано у абитуриентов. Если говорить о цифрах, то более 26,5 тыс. принято за счет средств бюджета и более 22 тыс. - на платной основе. В общей сумме мы имеем более 48 тыс. принятых абитуриентов на уровень высшего образования первой ступени», - сказала Ремма Герловская.

Таким образом, общий недобор в вузы, по сравнению с планом, составил около 7 тысяч студентов, а недобор на бюджетную форму обучения – около 2,5 тысяч.

Как ранее сообщал Thinktanks.by, за 5 лет допнабор в белорусские вузы вырос в 42 раза. Если в 2017 году дополнительный набор в высшие учебные заведения Беларуси осуществлялся в отношении 23 человек, то в 2021 году вакантными оказались 974 места.

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