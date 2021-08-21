Будущее Афганистана: три сценария развития событий 2 Сергей Климовский, sprotyv.info

21.08.2021, 12:59

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В стране на днях произошли два знаковых события.

17 августа в Афганистане произошло два события, которые можно назвать маркерами трех сценариев развития ситуации. Произошедшее 18 и 19 августа подтверждает эту оценку, но пока неочевидно, какой из них станет доминирующим, а какие второстепенными и отпадут.

Первое событие – пресс-конференция Талибана в Кабуле, которую был уполномочен провести Забиулла Муджахид. Он старался успокоить всех, что резни не будет, мести тоже и пообещал женщинам права, разумеется, в пределах шариата. Талибы, как и другие исламские фундаменталисты, почему-то думают, если женщинам закрыть лица и плотно закутать их в ткань до ступней, то мир будет спасет и все проблемы решатся. Если этого не сделать, то все пропало. Получается, все проблемы мира в женщинах. Но в отличие от французов, которые шутя рекомендуют во всем искать как первопричину женщину, исламские фундаменталисты делают это всерьез и удивляют всех не мусульман своей наивностью. Еще больше удивляют своей настойчивостью в этом и детской обидчивостью, когда говорят: «Не учите нас жить!». Зрелые мужчина, гордящиеся своими бородами, мыслят и ведут себя как дети.

Поскольку в это трудно поверить, то уместно предположение, что ислам отчасти возник как идеология торговцев и производителей тканей для поддержки спроса на свой товар в странах с жарким климатом. Любители конспирологии и научности могут даже нарисовать графики прямой зависимости роста активности исламских фундаменталистов от спроса на ткани в мире. Первый всплеск исламского фундаментализма приходится на ХХ в., когда европейцы как крупные потребители тканей не только сократили число юбок на женщине, но и стали укорачивать их, чем нанесли ущерб производителям шелковых и хлопчатых тканей. Затем мужчины обзавелись шортами и сейчас норовят свести к минимуму ношение пиджака, ссылаясь на глобальное потепление. Байден в Женеве на встрече с Путиным снял галстук, сетуя на жару. Вероятно, скоро термин «встреча без галстуков» сменит термин «встреча без пиджаков». Когда будут писать о «встречах в шортах», Зеленский уже в 2019 г. объявил, что к нему в офис можно заходить в них, то тогда торговцы тканями отдадут все деньги исламским фундаменталистам, а аборигены Африки вздохнут, наконец, с облегчением: мусульмане и христиане, заставлявшие нас веками одеваться, сами раздеваются. Но пока в Кабуле талибы закрашивают витрины магазинов с фото женщин, рекламирующих украшения, косметику и одежду.

Вторым событием-маркером стало заявление вице-президента Амруллы Салеха о том, что он законный и легитимный президент Афганистана согласно конституции, подкрепленное занятием военными отрядами таджиков вилаята Панджшер и стратегически важного города Чарикар – административного центра соседнего вилаята Парван. В этом нет случайностей.

Салех – таджик и уроженец Панджшера, население которого на 98% состоит из таджиков. Это их анклав на севере Афганистана, но он не примыкает к Таджикистану. В Панджшере находится мавзолей знаменитого лидера местных таджиков Ахмада Шаха Масуда, который сначала воевал с советской армией, а затем с талибами и был убит ими в 2001 г. Его сын уже поддержал Салеха и возглавил местное ополчение.

Но еще 14 августа, за два дня до входа талибов в Кабул, появилось сообщение о том, что две влиятельные партии на севере страны – Исламское общество и Национальное исламское движение, договорились о взаимодействии в противостоянии талибам. Первая состоит из таджиков и тех, кто считает себя афганцами, безотносительно этнического происхождения. Вторая объединяет в основном тюркоязычное население, узбеков и туркменов. Одним из ее создателей был известный генерал Абдул-Рашид Дустум, воевавший на стороне советской армии. После ее ухода он создал фактически отдельное государство «Дустумстан» на севере страны, воевал с талибами и требовал федерализации Афганистана. После входа войск США сотрудничал с ними, был некоторое время министром обороны и снова воевал с талибами. Но конфликтовал с экс-президентом Ашрафом Гани который отправил его в почетную ссылку, присвоив звание маршала. С 14 августа в СМИ появлялись противоречивые слухи о том, что Дустум вновь собрал свои отряды и готов поддержать Салеха, но где находится сам маршал неизвестно. Российское ТАСС сообщало 15 августа, что он перебрался в Узбекистан, но эта информация пока не подтверждается. Достоверно лишь то, что обе партии поддерживают сейчас Салеха, который, согласно конституции, обязан исполнять обязанности президента если тот заболел, умер или куда-то делся.

Эта картина будет неполной, если не упомянуть несколько политически важных событий, произошедших 18 и 19 августа. Прежде всего, это начало 18 августа переговоров с талибами Хамида Карзая, первого президента Афганистана после его занятия американцам и до 2014 г. Он в 2014 г. настолько хотел, но не мог по конституции баллотироваться на третий срок, что не пришел на инаугурацию Ашрафа Гани, выигравшего выборы. Теперь он ведет переговоры с талибами и похоже, что нашел с ними общий язык.

Но это еще не окончательно, поскольку главные политические лидеры Талибана только с 18 августа начали прилетать в Афганистан и заявления в Кабуле сейчас делают лидеры, так сказать, второго уровня. Поэтому возможна ситуация как в Российской республике в апреле 1917 г., когда в Петроград приехал Ленин и объявил курс на социалистическую революцию, чем вверг в недоумение большинство большевиков.

Пока вернулся лишь Абдул Гани Барадар, который де-факто выполняет функции министра иностранных дел в движении и имеет репутацию второго человека по влиянию на умы в нем. Из-за давки в аэропорту Кабула самолет с Барадара приземлился в Кандагаре, его родном городе, где ему устроили торжественную встречу. Вероятно, когда паника в Кабула пройдет и из него улетят не только те, кто боится талибов, но и те, кто просто решил сменить место жительства, воспользовавшись ситуацией, то в страну вернутся глава движения Хайбатулла Ахундзада и другие. После этого можно с большей уверенностью будет прогнозировать по какому из трех сценариев пойдет ситуация.

Показательны также демонстрации, прошедшие 19 августа в честь Дня независимости Афганистана, насчитывающей 102 года. Информация о них есть минимум из двух городов – Асадабада и Джалалабада. Демонстранты шли с флагами Афганистана, чем сильно озадачили талибов, которые не знали, как на него реагировать. Официально Талибан не заявлял о замене государственного флага страны флагом своего движения или каким-либо другим флагом, но так сказать, по умолчанию, какой-то части талибов явно это хочется сделать. Фактически эти демонстрации поставили талибов перед проблемой: кто они – национально-освободительное движение или универсалистское исламское движение, и те оказались не готовы дать ответ. В то же время демонстрации показали, что 20 лет прошли для афганцев небезрезультатно и американцы таки смогли запустить процесс трансформации их в политическую нацию из конгломерата племен и кланов под властью монарха в Кабуле. Не стоит преувеличивать степень такой трансформации, но она тоже будет фактором, влияющим на соотношение между тремя сценариями развития ситуации.

Все три сценария стартуют сейчас синхронно, будут разворачиваться параллельно и какой из них станет решающим во многом зависит от политической мудрости лидеров талибов.

Один сценарий – это не свертывание, а углубление гражданской войны, в случае, если пуштуны из Талибана не смогут договориться с таджиками, узбеками и теми, кто считает себя афганцем, независимо от этнической и клановой принадлежности. Договариваться предстоит по двум основным вопросам.

Первый – о формировании из населения страны единой политической нации, и вопрос о государственном флаге опять встанет перед талибами. Второй вопрос – о политическом режиме в Афганистане, который имеет два варианта решения. От того, какой из них выберет Талибан, как движение пользующееся в данный момент поддержкой большой части жителей страны, зависит и реалистичность двух других сценариев. Один из них можно обозначить как эмират, второй как демократию.

На данный момент Талибан старается всеми силами избежать нового витка в гражданской войне. По этой причине он начал переговоры с Карзаем, которого еще семь лет назад пытался убить. По этой же причине Талибан уполномочил Мухаммада Наима заявить 19 августа, что их движение готово и к переговорам с Салехом, а также всеми теми отрядами, что собрались в Панджшере и хочет решить все мирным путем. Если прогрессивные женщины Кабула с мужьями и детьми выдут на демонстрацию, а не будут сбегать из страны как певицы и поп-дивы, то лидерам Талибана ничего другого не останется как начать переговоры и с ними.

Талибан сейчас в такой ситуации, когда все могут приходить к нему и говорить, какой они видят жизнь в Афганистане. Как победитель, которому противник сдался без боя, Талибан утратил моральное право на насилие, и его лидеры понимают это. В США поддерживают в нем это понимание, почему заместить госсекретаря Уэнди Шерман заявил 19 августа, что Госдеп перестал считать существенной фигурой экс-президента Ашрафа Гани, который из Объединенных арабских эмиратов переругивается с талибами. Разительный контраст с тем, как Москва еще долго пыталась навязать Украине беглого Януковича или хотя бы Азарова.

Второй вопрос – о политическом устройстве более сложный для Талибана, чем первый о флаге. Талибы уже заявили, что Афганистан будет эмиратом, а не республикой и выборы с прочей демократией это якобы не по шариату. Талибы опять наступили на древние грабли мусульман, расколовшие их на суннитов и шиитов. Первые считали, что халифом может быть любой мусульманин, достойный этого. Вторые настаивали, халифом может быть только член дома пророка Мухаммада. Сунниты были явно большими демократами, чем шииты, но их эмираты и султанаты неизменно становились типовыми олигархатами и автократиями, где узкая группа товарищей выбирала из своей среды эмира, а тот стремился передать должность сыну.

По этому параметру СССР и другие страны соцлагеря, где на собрании Политбюро партии выбирали «эмира», были организованны строго по шариату, притом, что вряд ли их члены об этом догадывались. Ничего особенно хорошего из этого не получалось, даже если «эмиром» становился умеренный либерал типа Хрущева или Горбачева. Большевики перезапустили в 1917 г. эту социальную модель, ссылаясь на новую научную религию – марксизм, вероятно в сто первый раз, после того, как ее 1300 лет неоднократно перезапускали мусульмане. В итоге получили тот же результат. Причина в сущности самой модели, а не в религиях и в терминах.

Теперь Талибан намерен повторить этот эксперимент с эмиратом в сто второй раз, наивно думая, что на этот раз результат будет другой и лучший. Не одни только украинцы склонны наступать на грабли и ставить одни и те же эксперименты на себе до полного истощения сил. Афганцы, и в целом мусульмане, в этом еще более настойчивы, чем украинцы, искренне веря, что возможен некий исламский путь развития. Это так же наивно, как и особый российский путь, который сводится к тому, что если в космическом корабле все болты не закрутить, но поп окропит его святой водой, а Путин будет присутствовать при запуске, то корабль полетит и не упадет. Практика показывает, падает, невзирая на святую воду, Рогозина, Шойгу и даже на портрет Путина.

В нынешней ситуации эксперимент талибов с эмиратом закончится такой же гражданской войной, которая десять лет идет в Йемене. После объединения двух Йеменов министерства и должности глав областей в нем поделили так, чтобы не обидеть ни один из кланов. Обычная практика во многих архаичных странах Африки и отчасти Азии, где нации не сложились и сильна клановая организация общества.

Талибан, если последует этому сценарию, сделает нечто похожее после достижения соглашения с Карзаем, Салехом, Дустумом, Масудом и другими вождями оппозиции. Через год-два кто-нибудь захочет пересмотреть условия договора и вряд ли найдет понимание у остальных. Поэтому он будет стремится пересмотреть его с помощью силы, в чем найдет поддержку у России и Китая. Для тех сценарий постоянной гражданский войны, тайно поддерживаемой из вне, самый оптимальный, поскольку замыкает Афганистан на самого себя и позволяет влиять на него через своих агентов. Кремлевская пропаганда в очередной раз станет пугать россиян, если будете устраивать революции или восставать, то будет как в Украине, как во Франции, как в Афганистане, как в Сирии, или как в Ливии. Хорошо, что они ограничивают себя XXI веком и не перечисляю все восстания и революции, известный со времен сотворения Рима.

При втором сценарии в Афганистане повторится ситуация гражданской войны, подобная той, которая была после падения режима Наджибуллы и талибам придется в третий раз покорять «Дустумстан», поддерживаемый Москвой. Все это сомнительное удовольствие растянется на долгие годы, притом, что на старте все участники соглашения будут пожимать друг другу руки.

Третий сценарий, как это ни досадно, ничего общего не имеет с эмиратом, притом, что должность президента абсолютно спокойно можно переименовать в эмира. Главное дать ему полномочий не как у эмира, а как у короля Швеции или Великобритании. То есть, сделать гарантом того, что партии не перестреляют друг друга на улицах или в парламенте. Для этого его придется выбирать всем Афганистаном, а не на закрытом собрании высших лидеров, как кардиналы выбирают Папу римского. После этого провести еще и парламентские выборы, на которые пригласить наблюдателей из ООН, США, ЕС и других стран. Если талибы смогут все это сделать за полгода, то они выйдут на самый оптимальный сценарий и быстро получат не только международное признание, но и размораживание денежных счетов. Приглашение иностранных наблюдателей на выборы и их прибытие – это уже де-факто признание.

В этом сценарии лучше следовать Вестминстерской системе, как в Великобритании, но не стоит объявлять семью эмира наследственной монархией, чем действующей в Ираке, где его президентом должен быть только курд, премьером – шиит, а спикером парламента – суннит. Оппозиция из Панджшера может навязать похожую модель талибам на переговорах, но ее принятие создаст трудности в будущем. По сути это будет запуск второго сценария с риском, что если ситуацию не удастся удержать под контролем, то она опять сорвется в гражданскую войну. Пока возможны все три сценария.

Сергей Климовский, sprotyv.info

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