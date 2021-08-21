Нелегальные мигранты перешли белорусско-польскую границу и застряли посреди реки 3 21.08.2021, 13:10

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Их спасли польские пограничники.

В Подлясском воеводстве польские пограничники спасли 12 мигрантов, застрявших посреди реки Нарев при незаконном переходе польско-белорусской границы. Об этом сообщает пограничная служба Польши.

Река Нарев с большими разливами питает обширные болота и торфяники. Беженцы попали в болотистую местность и не смогли выбраться самостоятельно, им пришлось сообщить о своем положении, позвонив на номер службы экстренной помощи.

В ловушке оказались 12 мигрантов, в том числе и дети — годовалый малыш и два подростка 14 и 16 лет. Беженцы оказались иракцами, и лишь один из них — гражданин Египта.

Добраться до мигрантов удалось только на вертолете, однако он не смог приземлиться. Тогда к беженцам спустился один из пограничников, который оказал им первую медицинскую помощь. Остальные сотрудники погранслужбы смогли добраться до островка с мигрантами, перекинув лестницы с берега. Двум из них потребовалась помощь врача, одного мигранта пришлось нести на носилках.

Нелегальных мигрантов эвакуировали на лодках. Двух человек госпитализировали, остальных доставили на пограничный пост.

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