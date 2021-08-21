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В Финляндии из древесины начнут делать аккумуляторы для электромобилей

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  • 21.08.2021, 16:28
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В Финляндии из древесины начнут делать аккумуляторы для электромобилей

Сегодня для производства аккумуляторов электрокаров используется невозобновляемый материал - синтетический графит.

В Финляндии открылся завод, который из древесины будет делать аккумуляторы для электромобилей, пишет «Евро пульс».

Сегодня для производства аккумуляторов электрокаров используется невозобновляемый материал — синтетический графит. Чтобы сделать производство электромобилей экологичнее, на новом заводе в качестве альтернативы графиту будут использовать природный лигнин.

Лигнин — это возобновляемое и нетоксичное сырье, которое в большом количестве содержится в древесине. Это вторая по распространенности макромолекула в природе после целлюлозы.

На первых порах лингин будут использоваться для производства обычных батареек и аккумуляторов для бытовой техники.

Электромобили стремительно набирают популярность в Европе. Только за 2020 год их продажи в странах ЕС утроились.

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