В Финляндии из древесины начнут делать аккумуляторы для электромобилей

В Финляндии из древесины начнут делать аккумуляторы для электромобилей5
- 21.08.2021, 16:28
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Сегодня для производства аккумуляторов электрокаров используется невозобновляемый материал - синтетический графит.
В Финляндии открылся завод, который из древесины будет делать аккумуляторы для электромобилей, пишет «Евро пульс».
Сегодня для производства аккумуляторов электрокаров используется невозобновляемый материал — синтетический графит. Чтобы сделать производство электромобилей экологичнее, на новом заводе в качестве альтернативы графиту будут использовать природный лигнин.
Лигнин — это возобновляемое и нетоксичное сырье, которое в большом количестве содержится в древесине. Это вторая по распространенности макромолекула в природе после целлюлозы.
На первых порах лингин будут использоваться для производства обычных батареек и аккумуляторов для бытовой техники.
Электромобили стремительно набирают популярность в Европе. Только за 2020 год их продажи в странах ЕС утроились.