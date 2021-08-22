Премьеры стран Балтии и Польши согласовали действия в борьбе с миграцией с территории Беларуси 2 22.08.2021, 8:25

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Ситуация в Афганистане создает новые вызовы.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните провела дистанционные переговоры с премьер-министрами Польши, Эстонии и Латвии Матеушем Моравецким, Каей Каллас и Кришьянисом Кариньшем, сообщает lrt.lt.

Обсуждалась ситуация на границе Европейского Союза с Беларусью, а также говорилось о дальнейших согласованных действиях в ответ на гибридную атаку белорусского режима.

Премьер-министры решительно осудили гибридную войну, развязанную белорусским режимом против ЕС, а также попытки использовать нелегальную миграцию как средство политического давления.

На встрече обсуждались скоординированные усилия стран по защите целостности внешних границ ЕС и подчеркивалась необходимость усиления защиты внешних границ ЕС.

Премьер-министры отметили, что сложная ситуация в Афганистане также создает новые миграционные вызовы, к которым необходимо как можно лучше подготовиться.

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