Ценовой шок: что будет с жильем в Беларуси? 4 22.08.2021, 11:15

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Из-за скачка цен на пиломатериалы возникла уникальная ситуация.

С начала 2021 года мировые цены на пиломатериалы выросли более чем в два раза. В Беларуси наблюдается та же ситуация. Почему взлетели цены и ждать ли их снижения? Что будет с рынком в ближайший год? И кто выиграет в этой ситуации?

За последние пару месяцев появилось много новостей и о росте цен на пиломатериалы, и о мировом дефиците древесины и сокращении вырубок леса, о попытках регулирования внутреннего рынка в Беларуси. Кажется, в панике и бизнес, и потребители. Что сейчас происходит на рынке пиломатериалов в мире? Об этом порталу REALT.by рассказал экономист Лев Львовский.

Рецессия, вызванная пандемией коронавируса, очень нестандартная и необычная. Она несравнима с теми, которые мир переживал в последние десятилетия. На этот раз весь мир столкнулся с искусственным ограничением спроса и выпуска, когда власти многих стран вводили локдауны из-за пандемии. В первую очередь падал выпуск — люди не могли ходить на работу и им приходилось сидеть дома. Спрос был ограничен частично. Например, люди не путешествовали из-за закрытия границ, а не потому, что они не хотели, или у них не было денег.

Чтобы сгладить последствия искусственного ограничения выпуска, власти некоторых стран шли на беспрецедентные меры — раздавали деньги гражданам и компаниям. В некоторых европейских странах власти оплачивали частично или полностью зарплаты работникам, которые находились в вынужденном отпуске.

Таким образом, возникла уникальная ситуация. За время пандемии платежеспособный спрос вырос. В большей степени это касается развитых стран. В США у домохозяйств со средним и выше среднего достатком приросли накопления. Это люди, у которых в общей потребительской корзине не более 20% занимает продовольствие, а большую часть своего дохода они тратят на развлечения, бары, рестораны, путешествия, автомобили. Соответственно, тратить деньги на это во время пандемии они не могли и буквально стали богаче.

Впрочем, и в наших широтах (СНГ) наблюдается подобный тренд. Но увеличение доходов, конечно, у более обеспеченных граждан.

Если учесть все вышесказанное, не сложно догадаться, из-за чего произошел бум в строительстве и ремонте в США, Европе и Китае. Люди обратили свой платежеспособный спрос на то, во что они могут вложиться в условиях пандемии. А именно в покупку новой квартиры или дома и ремонта нынешнего жилья.

Многие увеличили свои аппетиты на жилплощадь. До пандемии человек довольствовался, например, квартирой поменьше, но где-нибудь возле работы и в хорошем районе. Сейчас в связи с тем, что сотрудники в большей степени будут переходить на удаленную работу из дома, изменились вкусы и предпочтения по размеру жилплощади, обустройству своей квартиры или дома.

Лесхозы не могут одномоментно увеличить вырубки леса в несколько раз только для удовлетворения спроса. Все вырубают то, что могут, но так, чтобы сохранить леса на будущее.

В долгосрочной перспективе нет никаких проблем с наращиванием объемов производства леса. Сокращать количество лесов однозначно нельзя, можно переходить на какие-либо быстрорастущие сорта.

Думаю, постепенно рынок сам решит эту проблему. Действительно, лесхозы заложат увеличение посадки деревьев на будущее. Из-за повышения цен на пиломатериалы, компании будут искать альтернативу. Отчасти мы уже живем в мире альтернативных материалов. ДСП, стружечных плит не существовало до начала ХX века. В свое время они были ответом на рост спроса при недостаточном росте предложения.

Говоря о том, чем грозит ситуация с ростом цен и дефицитом пиломатериалов частным предприятиям в Беларуси, Лев Львовский сказал, что не думает, что сейчас нужно говорить о полноценном коллапсе. Когда на рынке происходят неожиданные и быстрые изменения, бизнесу часто сложно приспособиться, быстро реагировать.

Скачок цен на пиломатериалы произошел резко, и никто не был к нему готов. Разумеется, если бы все заранее знали, что цены на древесину взлетят в 2021 году, лесхозы начали бы сажать больше деревьев лет 20 назад, а строители придумали бы другие, лесосберегающие технологии.

Что сейчас происходит на белорусском рынке? К сожалению, часть фирм и компаний вынуждены сворачивать деятельность, другие еще держатся на плаву, работая на малых объемах и на запасах. Сейчас они, во-первых, сражаются с активным спросом американцев, во-вторых, просто опасаются закупать материал по нынешним ценам из-за рисков падения спроса.

Строители боятся, что дома будут дороже, что соответственно также приведет к падению спроса. Они тоже не могут закупаться впрок. Пока рынок приспосабливается к ценовому шоку, для кого-то будут губительные и нежелательные пертурбации.

Что будет с внутренним рынком пиломатериалов в ближайший год? Здесь стоит отталкиваться от мирового шока цен на пиломатериалы. Эти цены вряд ли вернутся на допандемийный уровень. Скорее всего, мировые цены со временем снизятся по отношению к нынешним, но все же будут на десятки процентов выше, чем это было в 2019 году.

Дать прогноз по внутреннему рынку сложно. Скорее всего, от такого роста будет явно негативный эффект. Доходы белорусов не растут настолько, чтобы они могли покупать дома с учетом подорожания материалов. Кроме того, сейчас из-за общего состояния экономики, внутренней конъюнктуры, люди разных профессий не уверены в том, что они будут продолжать жить в Беларуси в ближайшие годы. Особенно это касается платежеспособной части населения — айтишники, предприниматели, крупные бизнесмены.

Белорусский платежеспособный спрос не угонится за ростом цен на дерево.

В выигрыше останутся те, кто работает на экспорт. Та сфера строительства, которая связана с деревом, сильно сократится. Кто-то закроется, кто-то выживет, кто-то попытается, и возможно успешно, модернизировать свой бизнес. Ведь когда материал становится более ценным, глубина его переработки часто увеличивается. Но на это нужны инвестиции.

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