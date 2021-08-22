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Россия и кроличья нора

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  • Павел Казарин, «Новое время»
  • 22.08.2021, 11:23
  • 2,410
Россия и кроличья нора

Отпечатки пальцев Кремля можно найти в самых разных уголках мира.

В 2008 году Россия вторглась на территорию Грузии. В тот момент у многих был соблазн объявить случившееся — эксцессом. Исключением из правил и выпадением из нормы. В 2014 Россия аннексировала Крым — и на событийной карте проявилась вторая точка. Между ними можно провести прямую и оценить ее траекторию.

Захват полуострова стал началом новой эпохи. Все, что стало происходить следом, было результатом случившегося. Вторжение на Донбасс, уничтожение пассажирского Боинга, взрывы на складах в Чехии, попытка убийства Скрипалей и Навального при помощи химического оружия — все это было следствием аннексии Крыма. Россия перешла на иную модель поведения, и теперь отпечатки пальцев Кремля можно найти в самых разных уголках мира.

Вмешательство в чужие выборы, хакерские атаки, шпионская активность — Москва последовательно проверяет границы дозволенного. Там, где она не встречает сопротивления — идет дальше. В 2014 году Кремль перестал играть по универсальным правилам, установленным в мире после Второй мировой. И теперь он заинтересован в том, чтобы эти правила окончательно канули в небытие.

У многих велик соблазн объявить аннексию Крыма — еще одним исключением из правил. У многих жива надежда, что Кремль согласится вернуться к докрымской модели поведения. Но все последние восемь лет Москва занимается лишь тем, что пытается переиграть 1991-й год.

Значительная часть российской элиты убеждена, что Москва не проигрывала Холодную войну. По их мнению, распад Союза произошел не столько из-за краха советской модели, не выдержавшей противостояния с западной, сколько из-за того, что Кремль добровольно согласился присоединиться к клубу западных игроков.

По их мнению, Россия в одностороннем порядке решила снять висевшую над миром угрозу ядерной войны. А потому, в их мироощущении, Москва не проигрывала Холодную войну — она добровольно согласилась пойти на компромисс и была предана. Предана тем, что ей не досталось места в «мировом президиуме». Тем, что ее право на собственную «зону влияния» подвергалось сомнению.

Российское представление о том, что произошло в конце 80-х годов, может не иметь ничего общего с действительностью. Но тут вступает в силу «теорема Томаса»: если российские элиты верят в такую реальность, то она становится реальной по своим последствиям. Аннексия Крыма была одновременно финалом старой эпохи — и началом новой.

В рамках этой новой реальности Москва сознательно инвестирует в хаос. Свою задачу она видит в том, чтобы погрузить мир в турбулентность. Крах существующих правил приведет к необходимости выработки новых и Москва надеется, что по итогу такого процесса она сможет усилить свои позиции.

Вдобавок, Крым совершил системную трансформацию самой России. Оккупированный регион превратился для страны в некое подобие «кольца всевластья» из романа Толкиена. Каждый день пребывания полуострова в составе РФ заставляет страну меняться. В худшую сторону.

Аннексия Крыма стала вирусом, проникающим во все государственные ткани. В 2014 году Россия перестала быть рациональной страной. Вместо этого она стала страной рационализирующей. Вся ее внутренняя жизнь теперь направлена на оправдание случившегося. Вся ее система представлений о мире теперь призвана объяснять справедливость захвата украинского полуострова.

Это будет иметь последствия. Уж коли Москва захватывала Крым ради того, чтобы защитить его от Украины, то и впредь Кремль будет воспринимать Киев как источник опасности. Если Запад не признает российский суверенитет над полуостровом, то, с точки зрения Кремля, никакого общего понимания «права» между Россией и Западом быть не может.

Москва будет демонстративно вычеркивать себя из общего правового пространства, потому что оно отказывается легализировать аннексию. Москва продолжит атаковать украинский суверенитет, потому что в ее описании реальности Украина продолжает оставаться источником угрозы.

Захват Крыма не был финалом процесса. Он был его началом. География гибридной войны не будет ограничиваться Украиной — полем боя объявлен весь континент. В 2014 году Россия объявила войну не Киеву, эта война была объявлена Западу. А Украина стала жертвой вторжения всего лишь за свою попытку переместиться с российской орбиты на европейскую.

Павел Казарин, «Новое время»

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