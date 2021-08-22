«Готовимся к забастовкам и новым протестам»: мощное обращение жителя Столбцов 22.08.2021, 12:04

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Этот год показал, что мы способны на многое.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал обращение жителя Столбцов к своим землякам:

«Столбцы! Год назад наш маленький город показал, что мы - сильные. Наш город показал, что мы – смелые! Наш город показал, что мы – солидарные. Вечером 10 августа 2020 года Мы противостояли ОМОНу, и МЫ не испугались, не отступили.16 августа весь город вышел за перемены и против насилия. Это был настоящий праздник свободы! Казалось, победа так близка!

Затем еще несколько месяцев мы выходили в цепи солидарности и партизанские акции, граффити, наклейки, листовки флаги! Мы не сдались!

И сейчас, в эти тяжелые времена главное - не сдаваться! Продолжаем сопротивление, готовимся к забастовкам и новым протестам! Внесем свою лепту в нашу общую Победу. Построим нашу новую страну для жизни!»

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