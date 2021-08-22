закрыть
22 августа 2021, воскресенье, 12:45
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Пловец к восходящему Солнцу

  • Телеграм-канал «Серпом По»
  • 22.08.2021, 12:33
Пловец к восходящему Солнцу

Знаешь, ты правильно сделал.

Россиянин бежал по морю в Японию – с Кунашира на Хоккайдо. На резиновой лодке. Поплыли с нашего «острова Свободы» наследники Великой Победы.

Японская полиция сообщила, что пловец обратился с прошением о предоставлении убежища к властям третьей страны.

Российские дипломаты в Японии возмущены, что «партнеры» не «предоставляют им официальную информацию». При этом они намерены «встретиться с росгражданином».

Хорошо. Допустим, встретились. Что они пловцу собираются сообщить?

Показать ему программу «Единой России» на выборах в сентябре? Уговорить, чтобы возвращался, потому что «борщевой набор» без мяса скоро подешевеет? Устыдить тем, что бежал в Японию, где только что на Олимпиаде не дали «золота» подопечным Винер-Усмановой? Или, может быть, показать раскрытые ФСБ «секреты» о том, как Япония в годы Второй мировой разрабатывала бактериологическое оружие?

Или шепнут ему на ухо: «Знаешь, ты правильно сделал. Удачи тебе. Хорошо, если тебя обратно не выдадут».

Телеграм-канал «Серпом По»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Убывай!
Убывай! Артем Черников
Коллективная теща для коллективного Валенсы
Коллективная теща для коллективного Валенсы Ирина Халип
Граница на замке, небо на прицеле
Граница на замке, небо на прицеле Владимир Халип
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко Вадим Прокопьев