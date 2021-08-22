Пловец к восходящему Солнцу
- Телеграм-канал «Серпом По»
- 22.08.2021, 12:33
Знаешь, ты правильно сделал.
Россиянин бежал по морю в Японию – с Кунашира на Хоккайдо. На резиновой лодке. Поплыли с нашего «острова Свободы» наследники Великой Победы.
Японская полиция сообщила, что пловец обратился с прошением о предоставлении убежища к властям третьей страны.
Российские дипломаты в Японии возмущены, что «партнеры» не «предоставляют им официальную информацию». При этом они намерены «встретиться с росгражданином».
Хорошо. Допустим, встретились. Что они пловцу собираются сообщить?
Показать ему программу «Единой России» на выборах в сентябре? Уговорить, чтобы возвращался, потому что «борщевой набор» без мяса скоро подешевеет? Устыдить тем, что бежал в Японию, где только что на Олимпиаде не дали «золота» подопечным Винер-Усмановой? Или, может быть, показать раскрытые ФСБ «секреты» о том, как Япония в годы Второй мировой разрабатывала бактериологическое оружие?
Или шепнут ему на ухо: «Знаешь, ты правильно сделал. Удачи тебе. Хорошо, если тебя обратно не выдадут».
Телеграм-канал «Серпом По»