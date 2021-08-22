Пловец к восходящему Солнцу Телеграм-канал «Серпом По»

22.08.2021, 12:33

Знаешь, ты правильно сделал.

Россиянин бежал по морю в Японию – с Кунашира на Хоккайдо. На резиновой лодке. Поплыли с нашего «острова Свободы» наследники Великой Победы.

Японская полиция сообщила, что пловец обратился с прошением о предоставлении убежища к властям третьей страны.

Российские дипломаты в Японии возмущены, что «партнеры» не «предоставляют им официальную информацию». При этом они намерены «встретиться с росгражданином».

Хорошо. Допустим, встретились. Что они пловцу собираются сообщить?

Показать ему программу «Единой России» на выборах в сентябре? Уговорить, чтобы возвращался, потому что «борщевой набор» без мяса скоро подешевеет? Устыдить тем, что бежал в Японию, где только что на Олимпиаде не дали «золота» подопечным Винер-Усмановой? Или, может быть, показать раскрытые ФСБ «секреты» о том, как Япония в годы Второй мировой разрабатывала бактериологическое оружие?

Или шепнут ему на ухо: «Знаешь, ты правильно сделал. Удачи тебе. Хорошо, если тебя обратно не выдадут».

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