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Ученые назвали настоящий цвет Вселенной

  • 23.08.2021, 9:52
  • 1,206
Ученые назвали настоящий цвет Вселенной

Нет, это не черный.

Мы привыкли думать, что Вселенная — это нечто очень тёмное. Однако, мы знаем, что чёрный — это не цвет, а отсутствие света. Так какого же цвета «в среднем» Вселенная, если сложить весь свет, испускаемый различными объектами в ней?

Ученые смогли определить это. Исследователи использовали компьютерную программу, которая конвертирует весь космический спектр в единый цвет, который воспринимаем мы, люди. Наши глаза имеют три типа светочувствительных колбочек, каждая из которых помогает нам воспринимать различный диапазон длин волн видимого света.

Оказалось, что «средний» цвет Вселенной — бежевый. Этот оттенок не так уж далёк от белого, и это логично, ведь белый свет является результатом объединения всех длин волн видимого света, а космический спектр включает наиболее широкий диапазон длин волн.

Ученые дали цвету красивое название — космический латте, отсылая к известному напитку.

По сути, космический латте — это цвет, который мы увидели бы, если бы смотрели на Вселенную сверху и видели свет, исходящий от всех галактик.


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