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Стало известно, чем будут заниматься военруки в белорусских школах

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  • 23.08.2021, 17:50
  • 5,630
Стало известно, чем будут заниматься военруки в белорусских школах

Сколько будет стоить бюджету введение новой должности в каждой школе, режим не сообщает.

С 1 сентября в школах появится новая должность — руководитель по военно-патриотическому воспитанию. Зачем? Чтобы сделать детей патриотами, объясняет депутат Лилия Кирьяк, пишет сайт «Наша Нива».

«Раз в неделю запланированы занятия в рамках предмета «Допризывная и медицинская подготовка» в 10 и 11 классах, тематические конкурсы, учебно-полевые сборы и так далее. К подготовке школьников привлекут кадровых военных. Детям предлагают еще больше маршрутов по военно-историческим местам Беларуси», —говорит Кирьяк.

Сколько будет стоить бюджету введение новой должности в каждой школе, власти не сообщают.

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