Руководителей белорусских предприятий охватила паника 24.08.2021, 7:33

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Фото: soyuz.by

Директора рассказали Нацбанку о ситуации на заводах.

Нацбанк Беларуси выпустил очередной аналитический обзор «Мониторинг реального сектора экономики», в котором, среди прочего, есть результаты опроса руководителей предприятий. Вот какие цифры, свидетельствующие об ожиданиях руководителей, отмечены в документе.

Какие факторы, по мнению руководителей предприятий, ограничивают рост производства:

недостаток денежных поступлений для финансирования текущей деятельности — 45,7%;

неплатежи потребителей — 44,9%;

нехватка оборотных средств — 42,4%;

недостаточный спрос на продукцию — 35,7%;

высокие цены на сырье, материалы, товары — 34,3%.

Недостаток оборотных средств в мае-июле отметили 54,2% предприятий — участников мониторинга (в феврале-апреле таких было 56,7%).

Рост потребительских цен ожидают 89,8% респондентов, из них:

рост цен не изменится — 49,4% респондентов;

рост цен ускорится — 31,2%.

Кроме того, в августе-октябре участники опроса ожидают снижение курса рубля к доллару и замедление его снижения к российскому рублю.

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