Международные эксперты отказались от аудита белорусских банков: когда наступит коллапс? 24.08.2021, 11:16

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Экономика может остаться без российских и китайских кредитов.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings больше не будет предоставлять рейтинги «Беларусьбанка» и «Белинвестбанка» из-за санкций. Эксперты не исключают пересмотра кредитного рейтинга страны, пишет «Независимая газета».

О своем решении не оценивать больше два белорусских государственных банка международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сообщило 23 августа. В качестве причины называется введение санкций в отношении этих банков. Эксперты рейтингового агентства полагают, что в условиях отсутствия доступа к международным рынкам капитала государство вынуждено будет финансово поддерживать банк. Это в свою очередь будет искажать рейтинг, что делает его неинформативным. Агентство при этом подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента этих банков на уровне «B» с негативным прогнозом.

Экономические эксперты уже отметили, что принятое решение еще больше ограничит возможности привлечения средств и сотрудничества с международными институтами. Также они отмечают, что в перспективе может быть пересмотрен кредитный рейтинг Белоруссии в целом. «Как правило, на наличие у банка рейтинга и на уровень этого рейтинга обращают внимание инвесторы при покупке облигаций этого банка или при межбанковском кредитовании. Влияет это непосредственно на максимальные объемы, которые этот банк может получить, так называемые лимиты и процентную ставку. То есть по общему правилу, чем ниже рейтинг, тем выше ставка и наоборот. Отзыв рейтингов говорит о том, что у этих банков могут возникнуть проблемы при размещении облигаций или при привлечении кредитов других банков», – пояснил последствия принятого решения старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

Эксперт уточнил, что сейчас речь идет о сокращении возможности кредитования не на европейском рынке, поскольку там оно невозможно из-за самого факта введения санкций. «Сейчас проблематично будет кредитоваться и у российских банков. Россия при кредитовании внутри страны использует национальные рейтинги, у всех других иностранных банков они требуют международные. Нет прецедентов, чтобы какой-нибудь иностранный банк получал российский рейтинг, нет такого механизма. Поэтому или российские банки перестанут кредитовать «Беларусьбанк» и «Белинвестбанк» вообще, или только на небольшие суммы, на небольшие сроки и под высокий процент. Также будут поступать и другие кредиторы. Например, китайские», – считает эксперт.

Бывший советник Совбеза по вопросам экономической безопасности Евгений Бурый отметил, что отказ рейтинговать ведущие госбанки «может стать дополнительным весомым фактором для пересмотра кредитного рейтинга Беларуси на более негативный». Вадим Иосуб пересмотра странового рейтинга также не исключил, однако мотивация тут несколько иная, считает эксперт. «На страновой рейтинг влияют макроэкономические риски, а банки страны «пляшут» от странового рейтинга. Снижение странового рейтинга ведет к снижению рейтинга отдельных банков и, наоборот, его повышение приведет к повышению рейтинга банков. Обратной связи тут нет, но надо вспомнить, что рейтинг у страны с негативным прогнозом означает, что при ближайшем пересмотре он может быть понижен. Но причина не в том, что какие-то банки лишились рейтинга, а в том, что страна находится под санкциями, крупные банки и другие государственные институты находятся под санкциями», – отметил собеседник «НГ».

Свежие данные статистики уже фиксируют некоторые первые негативные тренды. В частности, темп роста ВВП по итогам июля остался на прежнем уровне – 3,3% к уровню прошлого года, как и месяцем ранее. Эксперты ЕАБР в своем еженедельном обзоре самых важных событий отмечают, что в июле заметно упали темпы роста в обрабатывающей промышленности – с 6,1 до 1,5%. По их мнению, это свидетельствует о завершении «активной фазы восстановления внешнего спроса». Также эксперты обращают внимание на серьезное сокращение инвестиций – минус 13,4% год к году в июле.

В целом макроэкономическая ситуация еще не критическая, отмечают эксперты. «Дизайн нынешних европейских санкций таков, что пока толком они работать не начали – действующие контракты продолжают исполняться. Санкции ЕС почувствуются в конце нынешнего – начале следующего года. В американских санкциях также предусмотрена отсрочка по «Беларуськалию» до конца года. То есть здесь и сейчас особых негативных эффектов нету, но никто не сомневается, что на горизонте полугода они будут», – считает Вадим Иосуб.

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